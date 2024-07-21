https://ria.ru/20240721/obstrel-1961094302.html

При украинских обстрелах ДНР за день погибли четыре человека

При украинских обстрелах ДНР за день погибли четыре человека - РИА Новости, 21.07.2024

При украинских обстрелах ДНР за день погибли четыре человека

Четыре человека погибли из-за украинских обстрелов ДНР за сутки, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:41

2024-07-21T22:41

2024-07-21T23:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

ясиноватая

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли из-за украинских обстрелов ДНР за сутки, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 14 человек: четверо погибли, десять ранены", — написал он.Так, в Никитовском районе Горловки после атаки с применением ствольной артиллерии погибла женщина 1947 года рождения, а при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток. Армия противника также обстреляла с применением реактивной артиллерии поселок Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа, ранения получили женщина 1976 года рождения и мужчины 1976 и 1968 годов рождения.На трассе Ясиноватая — Горловка при атаке ударного БПЛА пострадала семья из трех человек, добавил Пушилин.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта в Донбассе проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, ясиноватая, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия