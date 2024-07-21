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При украинских обстрелах ДНР за день погибли четыре человека
При украинских обстрелах ДНР за день погибли четыре человека - РИА Новости, 21.07.2024
При украинских обстрелах ДНР за день погибли четыре человека
Четыре человека погибли из-за украинских обстрелов ДНР за сутки, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:41
2024-07-21T22:41
2024-07-21T23:37
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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли из-за украинских обстрелов ДНР за сутки, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 14 человек: четверо погибли, десять ранены", — написал он.Так, в Никитовском районе Горловки после атаки с применением ствольной артиллерии погибла женщина 1947 года рождения, а при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток. Армия противника также обстреляла с применением реактивной артиллерии поселок Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа, ранения получили женщина 1976 года рождения и мужчины 1976 и 1968 годов рождения.На трассе Ясиноватая — Горловка при атаке ударного БПЛА пострадала семья из трех человек, добавил Пушилин.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта в Донбассе проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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донецкая народная республика, горловка, ясиноватая, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Ясиноватая, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР за день погибли четыре человека
Пушилин: при обстрелах ДНР за сутки погибли 4 человека, еще 10 пострадали