https://ria.ru/20240721/obstrel-1961001917.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке два десятка снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:43

2024-07-21T08:43

2024-07-21T10:33

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке два десятка снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации ведомства, обстрел Петровского района Донецка со стороны Кураховки начался в 06:20."Два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В 07:00 и 07:55 ВСУ выпустили в том же направлении еще по три снаряда того же калибра.Кроме того, с 07:40 до 08:10 они шесть раз обстреляли Горловку в общей сложности 15 натовскими снарядами. Под огонь попали Центрально-Городской и Никитовский районы города.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

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горловка

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, горловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика