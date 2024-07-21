Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке два десятка снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации ведомства, обстрел Петровского района Донецка со стороны Кураховки начался в 06:20.
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"Два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
В 07:00 и 07:55 ВСУ выпустили в том же направлении еще по три снаряда того же калибра.
Кроме того, с 07:40 до 08:10 они шесть раз обстреляли Горловку в общей сложности 15 натовскими снарядами. Под огонь попали Центрально-Городской и Никитовский районы города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.