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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.07.2024
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08:43 21.07.2024 (обновлено: 10:33 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/obstrel-1961001917.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке два десятка снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:43
2024-07-21T10:33
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке два десятка снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации ведомства, обстрел Петровского района Донецка со стороны Кураховки начался в 06:20."Два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В 07:00 и 07:55 ВСУ выпустили в том же направлении еще по три снаряда того же калибра.Кроме того, с 07:40 до 08:10 они шесть раз обстреляли Горловку в общей сложности 15 натовскими снарядами. Под огонь попали Центрально-Городской и Никитовский районы города.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, горловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке два десятка снарядов натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации ведомства, обстрел Петровского района Донецка со стороны Кураховки начался в 06:20.
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"Два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
В 07:00 и 07:55 ВСУ выпустили в том же направлении еще по три снаряда того же калибра.
Кроме того, с 07:40 до 08:10 они шесть раз обстреляли Горловку в общей сложности 15 натовскими снарядами. Под огонь попали Центрально-Городской и Никитовский районы города.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районГорловкаСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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