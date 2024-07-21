https://ria.ru/20240721/nikaragua-1961027008.html

Президент Никарагуа назвал Sputnik Mundo "большой силой"

Президент Никарагуа назвал Sputnik Mundo "большой силой" - РИА Новости, 21.07.2024

Президент Никарагуа назвал Sputnik Mundo "большой силой"

Президент Никарагуа Даниэль Ортега высоко оценил работу российских средств массовой информации, таких как RT и Sputnik, его слова приводит местное издание El 19 РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:55

2024-07-21T12:55

2024-07-21T17:11

никарагуа

манагуа (город)

россия

вячеслав володин

даниэль ортега

госдума рф

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега высоко оценил работу российских средств массовой информации, таких как RT и Sputnik, его слова приводит местное издание El 19 Digital.Накануне президент Никарагуа встретился с российской делегацией во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе пообщался с российскими журналистами, в частности RT и Sputnik."Мы поприветствовали журналистов RT и Sputnik, которые <…> cделали несколько очень красивых, сильных репортажей. В то же время мы отправили наших журналистов для <…> получения знаний, поскольку российские журналисты, бесспорно, имеют хорошее развитие, так как они борются с империалистическими странами в области коммуникации", — сказал Ортега, назвав эту борьбу "первой линией огня".По его словам, борьба в сфере коммуникации стала глобальной. Кроме того, Ортега осудил санкции в отношении российских СМИ."Страны Запада не уважают то, что они называют свободой прессы, потому что они наложили санкции на средства массовой информации, которые есть в Российской Федерации. Они подверглись санкциям, их подвергли цензуре", — добавил он.По словам президента, такие СМИ, как RT и Sputnik, правдиво информируют мировое сообщество о жизни и событиях в Никарагуа.Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Никарагуа 18 июля. Спикер парламента представляет Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.В последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

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Встреча президента Никарагуа Даниэля Ортеги с журналистами Sputnik Mundo «Sputnik дает бой империалистическим странам» — президент Никарагуа Даниэль Ортега высоко оценил работу агентства Во время встречи со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным в Манагуа лидер республики назвал SputnikMundo «большой силой». Российские журналисты сражаются с империалистическими странами в сфере коммуникаций. Эта битва носит глобальный характер, и СМИ, я бы сказал, стали острием атаки. Президент Никарагуа осудил санкции, введенные против российских изданий. Западные страны не уважают то, что называют свободой прессы. Они подвергли цензуре российские СМИ, они ограничили их свободу слова. 2024-07-21T12:55 true PT1M35S

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никарагуа, манагуа (город), россия, вячеслав володин, даниэль ортега, госдума рф