https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960984972.html
В России и Никарагуа поддерживают традиционные ценности, заявил Володин
В России и Никарагуа поддерживают традиционные ценности, заявил Володин - РИА Новости, 21.07.2024
В России и Никарагуа поддерживают традиционные ценности, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в РФ и Никарагуа поддерживаются традиционные ценности, в этом подходе две страны солидарны. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T01:40
2024-07-21T01:40
2024-07-21T05:29
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МАНАГУА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в РФ и Никарагуа поддерживаются традиционные ценности, в этом подходе две страны солидарны. Володин в рамках рабочего визита в Манагуа встретился с президентом и вице-президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо. "Любой человек, который думает о будущем, он всегда сделает так, чтобы у него была семья, чтобы у него были дети, чтобы у детей были их дети, внуки. Ещё раз хочется подчеркнуть, что это очень важно для главы государства, и именно поэтому ценна ваша позиция: вы думаете о них, о тех, кто ещё маленькие, но вчера были на этом празднике - как у них жизнь сложится", - сказал Володин. Володин добавил, что у Ортеги большая семья, и в этом залог успеха будущего Никарагуа. "Вам не безразлично будущее ваших внуков, а значит, не безразлично будущее вашей страны... У президента Даниэля Ортеги десять детей, а внуков я вчера даже не смог пересчитать: их там было так много, и они веселились все вместе. Как я понял, вся страна - это его дети и внуки. Это очень важно", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960984015.html
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никарагуа, россия, манагуа (город), вячеслав володин, даниэль ортега, госдума рф, в мире
Никарагуа, Россия, Манагуа (город), Вячеслав Володин, Даниэль Ортега, Госдума РФ, В мире
В России и Никарагуа поддерживают традиционные ценности, заявил Володин
Спикер ГД Володин: Москва и Манагуа солидарны в поддержке традиционных ценностей
МАНАГУА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в РФ и Никарагуа поддерживаются традиционные ценности, в этом подходе две страны солидарны.
Володин в рамках рабочего визита в Манагуа
встретился с президентом и вице-президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортегой
и Росарио Мурильо.
"Любой человек, который думает о будущем, он всегда сделает так, чтобы у него была семья, чтобы у него были дети, чтобы у детей были их дети, внуки. Ещё раз хочется подчеркнуть, что это очень важно для главы государства, и именно поэтому ценна ваша позиция: вы думаете о них, о тех, кто ещё маленькие, но вчера были на этом празднике - как у них жизнь сложится", - сказал Володин.
Володин добавил, что у Ортеги большая семья, и в этом залог успеха будущего Никарагуа.
"Вам не безразлично будущее ваших внуков, а значит, не безразлично будущее вашей страны... У президента Даниэля Ортеги десять детей, а внуков я вчера даже не смог пересчитать: их там было так много, и они веселились все вместе. Как я понял, вся страна - это его дети и внуки. Это очень важно", - добавил Володин.