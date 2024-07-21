https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960984972.html

В России и Никарагуа поддерживают традиционные ценности, заявил Володин

В России и Никарагуа поддерживают традиционные ценности, заявил Володин - РИА Новости, 21.07.2024

В России и Никарагуа поддерживают традиционные ценности, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в РФ и Никарагуа поддерживаются традиционные ценности, в этом подходе две страны солидарны. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T01:40

2024-07-21T01:40

2024-07-21T05:29

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МАНАГУА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в РФ и Никарагуа поддерживаются традиционные ценности, в этом подходе две страны солидарны. Володин в рамках рабочего визита в Манагуа встретился с президентом и вице-президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо. "Любой человек, который думает о будущем, он всегда сделает так, чтобы у него была семья, чтобы у него были дети, чтобы у детей были их дети, внуки. Ещё раз хочется подчеркнуть, что это очень важно для главы государства, и именно поэтому ценна ваша позиция: вы думаете о них, о тех, кто ещё маленькие, но вчера были на этом празднике - как у них жизнь сложится", - сказал Володин. Володин добавил, что у Ортеги большая семья, и в этом залог успеха будущего Никарагуа. "Вам не безразлично будущее ваших внуков, а значит, не безразлично будущее вашей страны... У президента Даниэля Ортеги десять детей, а внуков я вчера даже не смог пересчитать: их там было так много, и они веселились все вместе. Как я понял, вся страна - это его дети и внуки. Это очень важно", - добавил Володин.

https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960984015.html

https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960982460.html

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никарагуа, россия, манагуа (город), вячеслав володин, даниэль ортега, госдума рф, в мире