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По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев - РИА Новости, 21.07.2024
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08:00 21.07.2024 (обновлено: 08:02 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html
По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев
По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев - РИА Новости, 21.07.2024
По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев
Украина остановила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию. Речь об 1,1 миллиона баррелей в месяц. Это выглядит "энергетическим... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:00
2024-07-21T08:02
экономика
киев
венгрия
словакия
петер сийярто
виктор орбан
лукойл
евросоюз
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Елена Савельева. Украина остановила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию. Речь об 1,1 миллиона баррелей в месяц. Это выглядит "энергетическим шантажом", но довольно невнятным. Какие последствия возможны для простых европейцев — разбиралось РИА Новости.Заблокировали поставкиВ Министерстве экономики Словакии, комментируя произошедшее, заявили, что Slovnaft обеспечен российским топливом от другого поставщика (на которого санкции не распространяются). Однако ситуацию с украинской стороной обсуждают.Ранее на этой неделе о прекращении прокачки через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.В июне Киев внес "Лукойл" в санкционный список, что и послужило основанием для перекрытия вентиля. И Венгрия, и Словакия освобождены от нефтяного эмбарго ЕС, так как не имеют выхода к морю, и продолжали получать топливо по трубопроводу "Дружба".По словам Сийярто, в настоящее время нет альтернативной артерии.По данным Reuters, по нефтепроводу принимали порядка 250 тысяч баррелей в день и почти поровну делили между двумя заводами компании MOL в Словакии и Венгрии. В прошлом году нефть, поступившая в Slovnaft, на 95% была российской. Оттуда часть продукции отправляли в Чехию.Неприятные последствияТеперь возможны проблемы у Братиславского НПЗ, принадлежащего Slovnaft. Примерно две трети сырья там тоже из России.Пострадают и венгерские НПЗ.&quot;Именно крупнейшие, принадлежащие венгерской MOL, станут главными жертвами. География не позволяет этим странам получать нефть &quot;нетрубопроводным&quot; путем без значительных издержек. Да, можно привезти танкеры в сопредельные государства, организовать дальнейшую логистику, но это обернется колоссальным удорожанием сырья. Кроме того, нефтепереработка требует тяжелых сортов и подобрать замену российским поставкам — непростая задача&quot;, — указывает Павел Марышев, директор по развитию ООО &quot;Энергия Плюс&quot;.Венгрия рассчитывает на импорт через Хорватию. Однако это менее рентабельно."И словацкие и венгерские заводы построены на конце нефтепровода, это самый эффективный способ снабжения. Плюс они заточены именно под российский cорт Urals. "Лукойлу" тоже труба выгоднее", — отмечает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.Да и Киев лишается платежей за транзит. К тому же нефть из "Дружбы" перерабатывается и насыщает весь топливный рынок Восточной Европы, а излишки попадают обратно на Украину — в том числе дизель, которым заправляют военную технику, добавляет аналитик.Основной поставщик дизеля и нефтепродуктов Киеву — Варшава. Но поляки могут легко уйти с рынка, если возникнет дефицит в Чехии, Венгрии и Словакии, считает эксперт."Энергетический шантаж"Очевидно, Киев пытается надавить на Венгрию и Словакию, чтобы заставить их отказаться от "пророссийской позиции".&quot;Там видят, что помощи от ЕС особой нет, а Венгрия вообще выступает по сути против Украины. Чего стоит только недавний визит Орбана в Москву. Словакия действует не столь радикально, но ссориться с Москвой тоже не хочет&quot;, — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Киев надеется, с одной стороны, наказать Орбана за миротворческие амбиции, с другой — продемонстрировать решительность продолжать конфликт, а не садиться за стол переговоров", — полагает Марышев.Юридические аспектыЭксперты нефтегазовой отрасли указывают: урегулировать ситуацию с транзитом можно.&quot;Например, передать право собственности от ПАО &quot;Лукойл&quot; венгерским и словацким партнерам (MOL, &quot;Транспетрол&quot; или другим уполномоченным организациям) на границе Российской Федерации и Украины, что потребует заключения транзитного договора с оператором &quot;Укртранснафта&quot; уже от их имени&quot;, — объясняет Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.Впрочем, если Киев решил организовать блокаду, "юридические трюки" не помогут."Мы живем в обновленной международной системе отношений, где роль волюнтаризма отдельных политических субъектов растет", — подчеркивает Марышев."От России не зависит"Для Москвы рисков никаких нет. Санкции Киева не вынудят сократить добычу и поставки — сырье уйдет на альтернативные рынки."Лукойл", как и прочие российские экспортеры, успешно адаптировался к новым реалиям. Есть два базовых варианта, как поступить с выпавшими пятью процентами добычи. Либо увеличить собственную нефтепереработку — имеющиеся НПЗ позволяют это сделать, либо догрузить танкерный флот — это повысит операционные издержки, но позволит избежать потенциальной опасности бюджетного дефицита из-за остановки транзита", — отмечает Марышев.Санкции не повлияли на физические объемы продаж, так как есть договоренности в рамках ОПЕК, подчеркивает Сергей Пекин, директор Фонда энергетического развития."Это исключительно проблемы европейских стран", — добавляет он.В том, что транзит перекрыли надолго, эксперты сильно сомневаются: &quot;энергетическая блокада&quot; Киеву просто не по зубам, особенно с учетом того, что Европа уже изрядно подустала от финансовой помощи. Так, например, 17 июля правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025-й. На военную поддержку Киева заложили четыре миллиарда евро — в два раза меньше, чем в текущем году.Германия и другие страны ЕС постепенно осознают бесперспективность помощи Киеву и смиряются с вариантом исчезновения Украины как государства, считает участник движения "Другая Украина", политик, бывший депутат Рады Владимир Олейник.Как бы там ни было, Москва свою позицию обозначила: cитуация с транзитом через Украину не зависит от России. Решение перекрыть трубопровод — чисто политическое
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экономика, киев, венгрия, словакия, петер сийярто, виктор орбан, лукойл, евросоюз, urals, нефтепровод "дружба"
Экономика, Киев, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Urals, Нефтепровод "Дружба"
По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев

Аналитик Марышев: решение Киева по нефтепроводу "Дружба" не повлияет на Россию

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Елена Савельева. Украина остановила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию. Речь об 1,1 миллиона баррелей в месяц. Это выглядит "энергетическим шантажом", но довольно невнятным. Какие последствия возможны для простых европейцев — разбиралось РИА Новости.

Заблокировали поставки

В Министерстве экономики Словакии, комментируя произошедшее, заявили, что Slovnaft обеспечен российским топливом от другого поставщика (на которого санкции не распространяются). Однако ситуацию с украинской стороной обсуждают.
Ранее на этой неделе о прекращении прокачки через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В июне Киев внес "Лукойл" в санкционный список, что и послужило основанием для перекрытия вентиля. И Венгрия, и Словакия освобождены от нефтяного эмбарго ЕС, так как не имеют выхода к морю, и продолжали получать топливо по трубопроводу "Дружба".
По словам Сийярто, в настоящее время нет альтернативной артерии.
«

По данным Reuters, по нефтепроводу принимали порядка 250 тысяч баррелей в день и почти поровну делили между двумя заводами компании MOL в Словакии и Венгрии. В прошлом году нефть, поступившая в Slovnaft, на 95% была российской. Оттуда часть продукции отправляли в Чехию.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России
19 июля, 16:34

Неприятные последствия

Теперь возможны проблемы у Братиславского НПЗ, принадлежащего Slovnaft. Примерно две трети сырья там тоже из России.
Пострадают и венгерские НПЗ.
«

"Именно крупнейшие, принадлежащие венгерской MOL, станут главными жертвами. География не позволяет этим странам получать нефть "нетрубопроводным" путем без значительных издержек. Да, можно привезти танкеры в сопредельные государства, организовать дальнейшую логистику, но это обернется колоссальным удорожанием сырья. Кроме того, нефтепереработка требует тяжелых сортов и подобрать замену российским поставкам — непростая задача", — указывает Павел Марышев, директор по развитию ООО "Энергия Плюс".

Венгрия рассчитывает на импорт через Хорватию. Однако это менее рентабельно.
"И словацкие и венгерские заводы построены на конце нефтепровода, это самый эффективный способ снабжения. Плюс они заточены именно под российский cорт Urals. "Лукойлу" тоже труба выгоднее", — отмечает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Да и Киев лишается платежей за транзит. К тому же нефть из "Дружбы" перерабатывается и насыщает весь топливный рынок Восточной Европы, а излишки попадают обратно на Украину — в том числе дизель, которым заправляют военную технику, добавляет аналитик.
Основной поставщик дизеля и нефтепродуктов Киеву — Варшава. Но поляки могут легко уйти с рынка, если возникнет дефицит в Чехии, Венгрии и Словакии, считает эксперт.
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Эксперт объяснил, почему Киев не будет перекрывать транзит российской нефти
19 июля, 16:28

"Энергетический шантаж"

Очевидно, Киев пытается надавить на Венгрию и Словакию, чтобы заставить их отказаться от "пророссийской позиции".
«

"Там видят, что помощи от ЕС особой нет, а Венгрия вообще выступает по сути против Украины. Чего стоит только недавний визит Орбана в Москву. Словакия действует не столь радикально, но ссориться с Москвой тоже не хочет", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

"Киев надеется, с одной стороны, наказать Орбана за миротворческие амбиции, с другой — продемонстрировать решительность продолжать конфликт, а не садиться за стол переговоров", — полагает Марышев.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину
19 июля, 13:19

Юридические аспекты

Эксперты нефтегазовой отрасли указывают: урегулировать ситуацию с транзитом можно.
«

"Например, передать право собственности от ПАО "Лукойл" венгерским и словацким партнерам (MOL, "Транспетрол" или другим уполномоченным организациям) на границе Российской Федерации и Украины, что потребует заключения транзитного договора с оператором "Укртранснафта" уже от их имени", — объясняет Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.

Впрочем, если Киев решил организовать блокаду, "юридические трюки" не помогут.
"Мы живем в обновленной международной системе отношений, где роль волюнтаризма отдельных политических субъектов растет", — подчеркивает Марышев.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти
19 июля, 13:22

"От России не зависит"

Для Москвы рисков никаких нет. Санкции Киева не вынудят сократить добычу и поставки — сырье уйдет на альтернативные рынки.
"Лукойл", как и прочие российские экспортеры, успешно адаптировался к новым реалиям. Есть два базовых варианта, как поступить с выпавшими пятью процентами добычи. Либо увеличить собственную нефтепереработку — имеющиеся НПЗ позволяют это сделать, либо догрузить танкерный флот — это повысит операционные издержки, но позволит избежать потенциальной опасности бюджетного дефицита из-за остановки транзита", — отмечает Марышев.
Санкции не повлияли на физические объемы продаж, так как есть договоренности в рамках ОПЕК, подчеркивает Сергей Пекин, директор Фонда энергетического развития.
"Это исключительно проблемы европейских стран", — добавляет он.
«

В том, что транзит перекрыли надолго, эксперты сильно сомневаются: "энергетическая блокада" Киеву просто не по зубам, особенно с учетом того, что Европа уже изрядно подустала от финансовой помощи. Так, например, 17 июля правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025-й. На военную поддержку Киева заложили четыре миллиарда евро — в два раза меньше, чем в текущем году.

Германия и другие страны ЕС постепенно осознают бесперспективность помощи Киеву и смиряются с вариантом исчезновения Украины как государства, считает участник движения "Другая Украина", политик, бывший депутат Рады Владимир Олейник.
Как бы там ни было, Москва свою позицию обозначила: cитуация с транзитом через Украину не зависит от России. Решение перекрыть трубопровод — чисто политическое
 
ЭкономикаКиевВенгрияСловакияПетер СийяртоВиктор ОрбанЛУКОЙЛЕвросоюзUralsНефтепровод "Дружба"
 
 
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