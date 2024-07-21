https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html

По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев

По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев - РИА Новости, 21.07.2024

По большой "Дружбе". Киев начал шантажировать европейцев

Украина остановила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию. Речь об 1,1 миллиона баррелей в месяц. Это выглядит "энергетическим... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:00

2024-07-21T08:00

2024-07-21T08:02

экономика

киев

венгрия

словакия

петер сийярто

виктор орбан

лукойл

евросоюз

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Елена Савельева. Украина остановила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию. Речь об 1,1 миллиона баррелей в месяц. Это выглядит "энергетическим шантажом", но довольно невнятным. Какие последствия возможны для простых европейцев — разбиралось РИА Новости.Заблокировали поставкиВ Министерстве экономики Словакии, комментируя произошедшее, заявили, что Slovnaft обеспечен российским топливом от другого поставщика (на которого санкции не распространяются). Однако ситуацию с украинской стороной обсуждают.Ранее на этой неделе о прекращении прокачки через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.В июне Киев внес "Лукойл" в санкционный список, что и послужило основанием для перекрытия вентиля. И Венгрия, и Словакия освобождены от нефтяного эмбарго ЕС, так как не имеют выхода к морю, и продолжали получать топливо по трубопроводу "Дружба".По словам Сийярто, в настоящее время нет альтернативной артерии.По данным Reuters, по нефтепроводу принимали порядка 250 тысяч баррелей в день и почти поровну делили между двумя заводами компании MOL в Словакии и Венгрии. В прошлом году нефть, поступившая в Slovnaft, на 95% была российской. Оттуда часть продукции отправляли в Чехию.Неприятные последствияТеперь возможны проблемы у Братиславского НПЗ, принадлежащего Slovnaft. Примерно две трети сырья там тоже из России.Пострадают и венгерские НПЗ."Именно крупнейшие, принадлежащие венгерской MOL, станут главными жертвами. География не позволяет этим странам получать нефть "нетрубопроводным" путем без значительных издержек. Да, можно привезти танкеры в сопредельные государства, организовать дальнейшую логистику, но это обернется колоссальным удорожанием сырья. Кроме того, нефтепереработка требует тяжелых сортов и подобрать замену российским поставкам — непростая задача", — указывает Павел Марышев, директор по развитию ООО "Энергия Плюс".Венгрия рассчитывает на импорт через Хорватию. Однако это менее рентабельно."И словацкие и венгерские заводы построены на конце нефтепровода, это самый эффективный способ снабжения. Плюс они заточены именно под российский cорт Urals. "Лукойлу" тоже труба выгоднее", — отмечает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.Да и Киев лишается платежей за транзит. К тому же нефть из "Дружбы" перерабатывается и насыщает весь топливный рынок Восточной Европы, а излишки попадают обратно на Украину — в том числе дизель, которым заправляют военную технику, добавляет аналитик.Основной поставщик дизеля и нефтепродуктов Киеву — Варшава. Но поляки могут легко уйти с рынка, если возникнет дефицит в Чехии, Венгрии и Словакии, считает эксперт."Энергетический шантаж"Очевидно, Киев пытается надавить на Венгрию и Словакию, чтобы заставить их отказаться от "пророссийской позиции"."Там видят, что помощи от ЕС особой нет, а Венгрия вообще выступает по сути против Украины. Чего стоит только недавний визит Орбана в Москву. Словакия действует не столь радикально, но ссориться с Москвой тоже не хочет", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Киев надеется, с одной стороны, наказать Орбана за миротворческие амбиции, с другой — продемонстрировать решительность продолжать конфликт, а не садиться за стол переговоров", — полагает Марышев.Юридические аспектыЭксперты нефтегазовой отрасли указывают: урегулировать ситуацию с транзитом можно."Например, передать право собственности от ПАО "Лукойл" венгерским и словацким партнерам (MOL, "Транспетрол" или другим уполномоченным организациям) на границе Российской Федерации и Украины, что потребует заключения транзитного договора с оператором "Укртранснафта" уже от их имени", — объясняет Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.Впрочем, если Киев решил организовать блокаду, "юридические трюки" не помогут."Мы живем в обновленной международной системе отношений, где роль волюнтаризма отдельных политических субъектов растет", — подчеркивает Марышев."От России не зависит"Для Москвы рисков никаких нет. Санкции Киева не вынудят сократить добычу и поставки — сырье уйдет на альтернативные рынки."Лукойл", как и прочие российские экспортеры, успешно адаптировался к новым реалиям. Есть два базовых варианта, как поступить с выпавшими пятью процентами добычи. Либо увеличить собственную нефтепереработку — имеющиеся НПЗ позволяют это сделать, либо догрузить танкерный флот — это повысит операционные издержки, но позволит избежать потенциальной опасности бюджетного дефицита из-за остановки транзита", — отмечает Марышев.Санкции не повлияли на физические объемы продаж, так как есть договоренности в рамках ОПЕК, подчеркивает Сергей Пекин, директор Фонда энергетического развития."Это исключительно проблемы европейских стран", — добавляет он.В том, что транзит перекрыли надолго, эксперты сильно сомневаются: "энергетическая блокада" Киеву просто не по зубам, особенно с учетом того, что Европа уже изрядно подустала от финансовой помощи. Так, например, 17 июля правительство Германии одобрило проект бюджета на 2025-й. На военную поддержку Киева заложили четыре миллиарда евро — в два раза меньше, чем в текущем году.Германия и другие страны ЕС постепенно осознают бесперспективность помощи Киеву и смиряются с вариантом исчезновения Украины как государства, считает участник движения "Другая Украина", политик, бывший депутат Рады Владимир Олейник.Как бы там ни было, Москва свою позицию обозначила: cитуация с транзитом через Украину не зависит от России. Решение перекрыть трубопровод — чисто политическое

https://ria.ru/20240719/neft-1960777540.html

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экономика, киев, венгрия, словакия, петер сийярто, виктор орбан, лукойл, евросоюз, urals, нефтепровод "дружба"