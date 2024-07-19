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Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти - РИА Новости, 19.07.2024
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13:22 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/peskov-1960705651.html
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти - РИА Новости, 19.07.2024
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти
В Кремле сомневаются, что у России есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:22
2024-07-19T13:22
экономика
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Кремле сомневаются, что у России есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Подобное решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует", - сказал Песков на вопрос, будет ли Россия на государственном уровне пытаться разблокировать транзит по "Дружбе" или будет помогать странам искать альтернативные способы доставки российской нефти. Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной. Ранее на этой неделе о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Однако для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20240718/neft-1960548237.html
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экономика, россия, украина, дмитрий песков, в мире
Экономика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти

Песков: у России нет возможности вступить в диалог с Украиной по транзиту нефти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Кремле сомневаются, что у России есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Подобное решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует", - сказал Песков на вопрос, будет ли Россия на государственном уровне пытаться разблокировать транзит по "Дружбе" или будет помогать странам искать альтернативные способы доставки российской нефти.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Словакия и Украина обсудили ограничения на поставки российской нефти
18 июля, 17:34
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
Ранее на этой неделе о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Однако для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс
Вчера, 08:00
 
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