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Ученые доказали существование странствующих металлургов в бронзовом веке

Ученые доказали существование странствующих металлургов в бронзовом веке - РИА Новости, 21.07.2024

Ученые доказали существование странствующих металлургов в бронзовом веке

Первое прямое доказательство, подтверждающее гипотезу о существовании странствующих металлургов в эпоху бронзового века, обнаружили ученые ЮУрГУ в составе... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:00

2024-07-21T09:00

2024-07-21T09:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

южно-уральский государственный университет

что не найдешь в учебнике

российская академия наук

зауралье (курган)

наука

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Первое прямое доказательство, подтверждающее гипотезу о существовании странствующих металлургов в эпоху бронзового века, обнаружили ученые ЮУрГУ в составе международного исследовательского коллектива. По словам специалистов, они провели комплексный анализ уникального захоронения пожилого мужчины синташтинской культуры, которая существовала в Южном Зауралье около 4000 лет назад. Результаты опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.Синташтинская культура (ХХI-XIX вв. до н.э.) сформировалась в степях Южного Урала, по обе стороны границы между Европой и Азией, в конце среднего бронзового века. Среди ее отличительных черт — многочисленные свидетельства металлургического производства, встречающиеся преимущественно на местах поселений, а также в некоторых погребениях.Несмотря на то что металлургия, по словам исследователей, стала первым в истории человечества видом деятельности, обладавшим ярко выраженной специализацией, о металлургах прошлого известно не много.Согласно гипотезе, выдвинутой еще в 1930-е годы британско-австралийским археологом Гордоном Чайлдом, металлурги жили обособленными группами и вели кочевой образ жизни. Однако достоверно доказать перемещение людей при жизни до этого момента не удавалась.Дело в том, что разграничить миграции людей и "путешествие" вещей археологическими методами, по словам экспертов, весьма затруднительно, поскольку предметы могли многократно переходить из рук в руки, преодолевая большие расстояния."Археологический памятник представляет собой "моментальный снимок" действительности, который по своей сути статичен. Однако человечество на протяжении своего существования практически никогда не находилось в состоянии покоя, и изучаемый нами период — эпоха бронзы — также характеризуется высокой мобильностью людей", — рассказал профессор кафедры "Отечественная и зарубежная история" ЮУрГУ Андрей Епимахов.Ученые предприняли попытку подтвердить или опровергнуть факт мобильности металлургов. Для этого они проанализировали захоронение одного человека, где обнаружили комплекс металлургических атрибутов, иллюстрирующих производственный цикл: готовые изделия, металлический лом для переплавки, а также шлак и руду, которые крайне редко становились элементами погребального инвентаря, отметили эксперты.Доказать, что найденные в могиле предметы принадлежали индивиду при жизни, позволили методы физической антропологии. В институте этнологии и антропологии РАН изучили особенности развития опорно-двигательного аппарата и патологии скелета и установили, что человек испытывал большие физические нагрузки: скорее всего он не только дробил и измельчал руду или ковал металл, но и регулярно подавал воздух в металлургическую печь с помощью мехов."В сикташтинской культуре, к которой относится изученное захоронение, подобные погребения встречались и ранее, но это единственное индивидуальное захоронение, и мы не сомневаемся в том, что этот индивид был захоронен именно с этим набором инструментов", — рассказал профессор Епимахов.Исследование изотопного состава стронция, измеряемого в элементах скелета (зубах и костях), позволяет определить место, где человек родился, где провел детство и последние несколько лет своей жизни.Анализ зубов и костей показал, что место рождения человека находится минимум в 100 км от его захоронения. Кроме того, удалось доказать, что в молодом возрасте он жил в одном месте, а затем, прожил довольно долгую жизнь и был похоронен в другом.Исследователи ЮурГУ выдвинули несколько гипотез, объясняющих мобильность металлургов. Поиск редких рудных месторождений, торговля готовой продукцией, поиски новых пастбищ для скота или брачные связи – все эти факторы могли побуждать людей к перемещению.В будущем ученые планируют применить полученные знания к другим археологическим находкам. Интерес для них представляют и факторы, которые заставляли людей совершать такие "марш-броски". По словам исследователей, они не хотели бы останавливаться на единичном случае и собираются реконструировать картину в максимальной полноте.В исследовании принимали участие специалисты ЮУрГУ, Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УО РАН, Института геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УО РАН, Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, ЮУрГГПУ и Колорадского университета в Боулдере (США).

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