https://ria.ru/20240721/motoprobeg-1961067955.html

Четвертый мотопробег "До государственной границы" прошел в Выборге

Четвертый мотопробег "До государственной границы" прошел в Выборге - РИА Новости, 21.07.2024

Четвертый мотопробег "До государственной границы" прошел в Выборге

Четвертый мотопробег "До государственной границы" состоялся в Выборге в Ленинградской области в рамках фестиваля "Балтик Ралли" во главе с губернатором... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:37

2024-07-21T18:37

2024-07-21T18:37

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Четвертый мотопробег "До государственной границы" состоялся в Выборге в Ленинградской области в рамках фестиваля "Балтик Ралли" во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и легендой русского рока Гариком Сукачевым, сообщает пресс-служба правительства региона. Колонна мотоциклистов проехала из Выборга вдоль Сайменского канала до погранперехода "Брусничное" на границе с Финляндией. "Мы хотим показать нашим соседям, что мы — абсолютно открыты, мы честны, мы гостеприимны, мы не строим заборы, мы не строим железный занавес. И все, кто разделяет наши принципы, наши идеалы, нашу культуру, нашу позицию: добро пожаловать к нам в гости, - сказал Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба. Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, на мотопробег "До государственной границы" собрались байкеры из разных клубов России. Мотофестиваль-2024 проходит под лозунгом "Сила в правде". Накануне организаторы сделали ребрендинг мотофестиваля — теперь мероприятие пишется кириллицей: "Балтик Ралли". Также в рамках мотофестиваля "Балтик Ралли" фонд "Ленинградский Рубеж" проводит сбор средств для поддержки бойцов СВО. "За первый день фестиваля счетчик ушел за 6 миллионов рублей. Спасибо, мотобратья!", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что участники и организаторы "Балтик Ралли" поддержали решение о переформатировании фестиваля в патриотический формат - 10% от выручки от продаж на фестивале будет направлено в помощь фронту.

https://ria.ru/20240709/vyplata-1958517812.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко