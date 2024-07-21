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Четвертый мотопробег "До государственной границы" прошел в Выборге - РИА Новости, 21.07.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
18:37 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/motoprobeg-1961067955.html
Четвертый мотопробег "До государственной границы" прошел в Выборге
Четвертый мотопробег "До государственной границы" прошел в Выборге - РИА Новости, 21.07.2024
Четвертый мотопробег "До государственной границы" прошел в Выборге
Четвертый мотопробег "До государственной границы" состоялся в Выборге в Ленинградской области в рамках фестиваля "Балтик Ралли" во главе с губернатором... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:37
2024-07-21T18:37
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Четвертый мотопробег "До государственной границы" состоялся в Выборге в Ленинградской области в рамках фестиваля "Балтик Ралли" во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и легендой русского рока Гариком Сукачевым, сообщает пресс-служба правительства региона. Колонна мотоциклистов проехала из Выборга вдоль Сайменского канала до погранперехода "Брусничное" на границе с Финляндией. "Мы хотим показать нашим соседям, что мы — абсолютно открыты, мы честны, мы гостеприимны, мы не строим заборы, мы не строим железный занавес. И все, кто разделяет наши принципы, наши идеалы, нашу культуру, нашу позицию: добро пожаловать к нам в гости, - сказал Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба. Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, на мотопробег "До государственной границы" собрались байкеры из разных клубов России. Мотофестиваль-2024 проходит под лозунгом "Сила в правде". Накануне организаторы сделали ребрендинг мотофестиваля — теперь мероприятие пишется кириллицей: "Балтик Ралли". Также в рамках мотофестиваля "Балтик Ралли" фонд "Ленинградский Рубеж" проводит сбор средств для поддержки бойцов СВО. "За первый день фестиваля счетчик ушел за 6 миллионов рублей. Спасибо, мотобратья!", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что участники и организаторы "Балтик Ралли" поддержали решение о переформатировании фестиваля в патриотический формат - 10% от выручки от продаж на фестивале будет направлено в помощь фронту.
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко

Четвертый мотопробег "До государственной границы" прошел в Выборге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Выборг
Вид на Выборг - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Четвертый мотопробег "До государственной границы" состоялся в Выборге в Ленинградской области в рамках фестиваля "Балтик Ралли" во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и легендой русского рока Гариком Сукачевым, сообщает пресс-служба правительства региона.
Колонна мотоциклистов проехала из Выборга вдоль Сайменского канала до погранперехода "Брусничное" на границе с Финляндией. "Мы хотим показать нашим соседям, что мы — абсолютно открыты, мы честны, мы гостеприимны, мы не строим заборы, мы не строим железный занавес. И все, кто разделяет наши принципы, наши идеалы, нашу культуру, нашу позицию: добро пожаловать к нам в гости, - сказал Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, на мотопробег "До государственной границы" собрались байкеры из разных клубов России. Мотофестиваль-2024 проходит под лозунгом "Сила в правде". Накануне организаторы сделали ребрендинг мотофестиваля — теперь мероприятие пишется кириллицей: "Балтик Ралли".
Также в рамках мотофестиваля "Балтик Ралли" фонд "Ленинградский Рубеж" проводит сбор средств для поддержки бойцов СВО. "За первый день фестиваля счетчик ушел за 6 миллионов рублей. Спасибо, мотобратья!", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что участники и организаторы "Балтик Ралли" поддержали решение о переформатировании фестиваля в патриотический формат - 10% от выручки от продаж на фестивале будет направлено в помощь фронту.
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