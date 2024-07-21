https://ria.ru/20240721/moskva-1961042226.html

Москвичей предупредили о грозе

Москвичей предупредили о грозе - РИА Новости, 21.07.2024

Москвичей предупредили о грозе

Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными в воскресенье на улице на фоне надвигающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:15

2024-07-21T15:15

2024-07-21T15:15

общество

москва

погода

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными в воскресенье на улице на фоне надвигающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240718/moskva-1960483406.html

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общество, москва, погода