https://ria.ru/20240721/mishustin-1961056966.html

Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22-23 июля

Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22-23 июля - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22-23 июля

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22-23 июля в Хабаровске ознакомится с планами развития инфраструктуры аэропорта, посетит завод энергетического... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:10

2024-07-21T17:10

2024-07-21T17:10

хабаровск

хабаровский край

дальний восток

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 22-23 июля в Хабаровске ознакомится с планами развития инфраструктуры аэропорта, посетит завод энергетического машиностроения "Дальэнергомаш", Дальневосточный государственный университет путей сообщения и детскую краевую клиническую больницу имени А.К. Пиотровича, сообщает пресс-служба кабмина. "22-23 июля председатель правительства посетит Хабаровск. Михаил Мишустин ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровск, встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, побывает на заводе энергетического машиностроения АО "Дальэнергомаш", в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Детской краевой клинической больнице имени А.К.Пиотровича", - говорится в сообщении. Сопровождать главу правительства будут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Хабаровск Мишустин прибудет из Магадана, где он совершает рабочую поездку 21-22 июля. Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край и Сахалинскую область. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа. Премьер, в частности, посетил Владивосток и Улан-Удэ.

https://ria.ru/20240721/metallurgiya-1961006629.html

https://ria.ru/20240721/mishustin-1960994125.html

хабаровск

хабаровский край

дальний восток

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хабаровск, хабаровский край, дальний восток, михаил мишустин