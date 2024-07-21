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Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22-23 июля - РИА Новости, 21.07.2024
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17:10 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/mishustin-1961056966.html
Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22-23 июля
Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22-23 июля - РИА Новости, 21.07.2024
Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22-23 июля
Премьер-министр России Михаил Мишустин 22-23 июля в Хабаровске ознакомится с планами развития инфраструктуры аэропорта, посетит завод энергетического... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:10
2024-07-21T17:10
хабаровск
хабаровский край
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 22-23 июля в Хабаровске ознакомится с планами развития инфраструктуры аэропорта, посетит завод энергетического машиностроения "Дальэнергомаш", Дальневосточный государственный университет путей сообщения и детскую краевую клиническую больницу имени А.К. Пиотровича, сообщает пресс-служба кабмина. "22-23 июля председатель правительства посетит Хабаровск. Михаил Мишустин ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровск, встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, побывает на заводе энергетического машиностроения АО "Дальэнергомаш", в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Детской краевой клинической больнице имени А.К.Пиотровича", - говорится в сообщении. Сопровождать главу правительства будут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Хабаровск Мишустин прибудет из Магадана, где он совершает рабочую поездку 21-22 июля. Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край и Сахалинскую область. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа. Премьер, в частности, посетил Владивосток и Улан-Удэ.
https://ria.ru/20240721/metallurgiya-1961006629.html
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хабаровск, хабаровский край, дальний восток, михаил мишустин
Хабаровск, Хабаровский край, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22-23 июля

Мишустин ознакомится с планами развития инфраструктуры аэропорта Хабаровска

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского
Новый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Новый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 22-23 июля в Хабаровске ознакомится с планами развития инфраструктуры аэропорта, посетит завод энергетического машиностроения "Дальэнергомаш", Дальневосточный государственный университет путей сообщения и детскую краевую клиническую больницу имени А.К. Пиотровича, сообщает пресс-служба кабмина.
«
"22-23 июля председатель правительства посетит Хабаровск. Михаил Мишустин ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровск, встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, побывает на заводе энергетического машиностроения АО "Дальэнергомаш", в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Детской краевой клинической больнице имени А.К.Пиотровича", - говорится в сообщении.
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Сопровождать главу правительства будут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Хабаровск Мишустин прибудет из Магадана, где он совершает рабочую поездку 21-22 июля.
Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край и Сахалинскую область. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа. Премьер, в частности, посетил Владивосток и Улан-Удэ.
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ХабаровскХабаровский крайДальний ВостокМихаил Мишустин
 
 
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