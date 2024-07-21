https://ria.ru/20240721/mishustin-1961015322.html

Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медицинских вузах

Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медицинских вузах - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медицинских вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по доработке национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", в том числе по совершенствованию кадровой... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T11:03

2024-07-21T11:03

2024-07-21T12:07

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по доработке национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", в том числе по совершенствованию кадровой политики в области медицины, сообщается на сайте правительства. "Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям", — говорится в публикации.Министерство просвещения, со своей стороны, должно принять меры по поэтапному увеличению приема студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования. А Минздраву предстоит разработать для каждого региона планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров в 2025-2030 годах. Поручения премьер дал по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня. Доработанную версию нацпроекта Минздрав должен представить к началу августа. Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" стартует с 1 января 2025 года. Он направлен на достижение национальной цели развития "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", одна из задач которой — добиться к 2030 году повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В рамках нацпроекта будут реализовываться 11 федеральных проектов, четыре из них посвящены помощи людям с серьезными недугами — раком, сахарным диабетом, гепатитом С и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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общество, россия, михаил мишустин