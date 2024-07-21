https://ria.ru/20240721/migranty-1960996031.html
Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку
Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку - РИА Новости, 21.07.2024
Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку
Мигрант, который планирует переезд в РФ вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T06:32
2024-07-21T06:32
2024-07-21T06:32
общество
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анзор музаев
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мигрант, который планирует переезд в РФ вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы. Авторами проекта стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. "Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями? Поэтому если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык", - сказал Музаев. По словам главы Рособрнадзора, ребенок мигранта должен знать русский язык, чтобы понимать культурный код страны и общаться со сверстниками. "Язык – это культурный и поведенческий код… Поэтому если ребенок идет в российскую школу, в которой преподают на русском языке, он должен знать русский язык", - подытожил Музаев.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
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общество, россия, анзор музаев, леонид слуцкий (политик), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, лдпр, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Леонид Слуцкий (политик), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, ЛДПР, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку
Рособрнадзор: мигрант должен заранее обучить своего ребенка русскому языку
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мигрант, который планирует переезд в РФ вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Недавно в Госдуму
внесли законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы. Авторами проекта стали депутаты ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
.
"Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями? Поэтому если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык", - сказал Музаев.
По словам главы Рособрнадзора, ребенок мигранта должен знать русский язык, чтобы понимать культурный код страны и общаться со сверстниками. "Язык – это культурный и поведенческий код… Поэтому если ребенок идет в российскую школу, в которой преподают на русском языке, он должен знать русский язык", - подытожил Музаев.