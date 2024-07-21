https://ria.ru/20240721/magadan-1960998319.html

Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворов Магадана

Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворов Магадана - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворов Магадана

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручил проработать вопрос о поддержке благоустройства РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T07:42

2024-07-21T07:42

2024-07-21T07:42

общество

магаданская область

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михаил мишустин

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МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручил проработать вопрос о поддержке благоустройства дворовых территорий Магадана, сообщает правительство Колымы. "Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о поддержке благоустройства дворовых территорий Магадана. Во время рабочей поездки премьер-министр России обсудил с губернатором Магаданской области развитие социальной инфраструктуры и общественных пространств", - говорится в сообщении. Дополняется, что губернатор Сергей Носов обратился к премьеру с просьбой о дополнительной поддержке благоустройства дворовых территорий в Магадане. "Там, где люди живут, работают, отдыхают, все должно быть комфортно. И, конечно, надо создавать все эти условия. Мы вашу просьбу поддержим. Перечень таких общественных пространств надо подготовить, и мы направим его в Минвостокразвития. Поручу проработать этот вопрос", – цитирует Мишутина правительство Магаданской области.

https://ria.ru/20240721/investitsii-1960998101.html

https://ria.ru/20240721/mishustin-1960994125.html

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общество, магаданская область, магадан, россия, михаил мишустин, сергей носов