https://ria.ru/20240721/magadan-1960998319.html
Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворов Магадана
Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворов Магадана - РИА Новости, 21.07.2024
Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворов Магадана
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручил проработать вопрос о поддержке благоустройства РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T07:42
2024-07-21T07:42
2024-07-21T07:42
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МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручил проработать вопрос о поддержке благоустройства дворовых территорий Магадана, сообщает правительство Колымы. "Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о поддержке благоустройства дворовых территорий Магадана. Во время рабочей поездки премьер-министр России обсудил с губернатором Магаданской области развитие социальной инфраструктуры и общественных пространств", - говорится в сообщении. Дополняется, что губернатор Сергей Носов обратился к премьеру с просьбой о дополнительной поддержке благоустройства дворовых территорий в Магадане. "Там, где люди живут, работают, отдыхают, все должно быть комфортно. И, конечно, надо создавать все эти условия. Мы вашу просьбу поддержим. Перечень таких общественных пространств надо подготовить, и мы направим его в Минвостокразвития. Поручу проработать этот вопрос", – цитирует Мишутина правительство Магаданской области.
https://ria.ru/20240721/investitsii-1960998101.html
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общество, магаданская область, магадан, россия, михаил мишустин, сергей носов
Общество, Магаданская область, Магадан, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Носов
Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворов Магадана
Мишустин поручил проработать вопрос благоустройства дворовых территорий Магадана
МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Магаданской области, поручил проработать вопрос о поддержке благоустройства дворовых территорий Магадана, сообщает правительство Колымы.
"Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о поддержке благоустройства дворовых территорий Магадана. Во время рабочей поездки премьер-министр России обсудил с губернатором Магаданской области развитие социальной инфраструктуры и общественных пространств", - говорится в сообщении.
Дополняется, что губернатор Сергей Носов
обратился к премьеру с просьбой о дополнительной поддержке благоустройства дворовых территорий в Магадане.
"Там, где люди живут, работают, отдыхают, все должно быть комфортно. И, конечно, надо создавать все эти условия. Мы вашу просьбу поддержим. Перечень таких общественных пространств надо подготовить, и мы направим его в Минвостокразвития. Поручу проработать этот вопрос", – цитирует Мишутина правительство Магаданской области.