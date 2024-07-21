https://ria.ru/20240721/kuba-1960990957.html

Володин передал президенту Кубы приветствие от Путина

Володин передал президенту Кубы приветствие от Путина - РИА Новости, 21.07.2024

Володин передал президенту Кубы приветствие от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу приветствие от президента РФ Владимира Путина, также они обсудили вопросы... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T04:38

2024-07-21T04:38

2024-07-21T04:38

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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу приветствие от президента РФ Владимира Путина, также они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Кубы. "Отношения между нашей страной и Кубой динамично развиваются, и отдать должное — многое делаете вы и наш президент Владимир Путин. Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия, — оно у нас на высочайшем уровне", — сказал Володин. Володин также передал президенту Кубы теплые слова приветствия Путина. На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Кубы, активизацию экономических связей и туризма. По словам председателя ГД, "речь идет о реализации проектов в сфере туризма, а также поставок ресурсов". Россия сегодня занимает второе место по турпотоку на Кубу, добавил Володин. "Ваш визит подтверждает замечательное состояние политических и экономических связей между нашими странами. Мы продолжаем обмен двусторонними делегациями на самом высоком уровне", — сказал Мигель Диас-Канель Бермудес. Президент Кубы отметил, что отношения между парламентами двух стран продолжают укрепляться. Он поблагодарил депутатов за поддержку Кубы и предпринимаемые ими усилия для прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики со стороны США.

https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html

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