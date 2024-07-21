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Володин передал президенту Кубы приветствие от Путина
Володин передал президенту Кубы приветствие от Путина - РИА Новости, 21.07.2024
Володин передал президенту Кубы приветствие от Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу приветствие от президента РФ Владимира Путина, также они обсудили вопросы... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T04:38
2024-07-21T04:38
2024-07-21T04:38
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ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу приветствие от президента РФ Владимира Путина, также они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Кубы. "Отношения между нашей страной и Кубой динамично развиваются, и отдать должное — многое делаете вы и наш президент Владимир Путин. Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия, — оно у нас на высочайшем уровне", — сказал Володин. Володин также передал президенту Кубы теплые слова приветствия Путина. На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Кубы, активизацию экономических связей и туризма. По словам председателя ГД, "речь идет о реализации проектов в сфере туризма, а также поставок ресурсов". Россия сегодня занимает второе место по турпотоку на Кубу, добавил Володин. "Ваш визит подтверждает замечательное состояние политических и экономических связей между нашими странами. Мы продолжаем обмен двусторонними делегациями на самом высоком уровне", — сказал Мигель Диас-Канель Бермудес. Президент Кубы отметил, что отношения между парламентами двух стран продолжают укрепляться. Он поблагодарил депутатов за поддержку Кубы и предпринимаемые ими усилия для прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики со стороны США.
https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html
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куба, россия, сша, вячеслав володин, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, госдума рф, в мире
Куба, Россия, США, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Госдума РФ, В мире
Володин передал президенту Кубы приветствие от Путина
Володин обсудил с кубинским главой двустороннее сотрудничество России и Кубы
ГАВАНА, 21 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу приветствие от президента РФ Владимира Путина, также они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Кубы.
"Отношения между нашей страной и Кубой динамично развиваются, и отдать должное — многое делаете вы и наш президент Владимир Путин. Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия, — оно у нас на высочайшем уровне", — сказал Володин.
Володин также передал президенту Кубы теплые слова приветствия Путина.
На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Кубы, активизацию экономических связей и туризма.
По словам председателя ГД, "речь идет о реализации проектов в сфере туризма, а также поставок ресурсов". Россия сегодня занимает второе место по турпотоку на Кубу, добавил Володин.
"Ваш визит подтверждает замечательное состояние политических и экономических связей между нашими странами. Мы продолжаем обмен двусторонними делегациями на самом высоком уровне", — сказал Мигель Диас-Канель Бермудес.
Президент Кубы отметил, что отношения между парламентами двух стран продолжают укрепляться. Он поблагодарил депутатов за поддержку Кубы и предпринимаемые ими усилия для прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики со стороны США
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