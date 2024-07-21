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Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой
Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой - РИА Новости, 21.07.2024
Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой
Президент России Владимир Путин отметил, что конкурс оперных певцов народной артистки СССР Елены Образцовой (1939 - 2015) пользуется вниманием одарённых... РИА Новости, 21.07.2024
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что конкурс оперных певцов народной артистки СССР Елены Образцовой (1939 - 2015) пользуется вниманием одарённых артистов, а также уточнил, что нынешний творческий смотр посвящён 25-летию конкурса и 85-летию со дня рождения его создательницы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на XV Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой. Ваш нынешний творческий смотр особенный, он посвящён сразу двум юбилейным датам – 25-летию конкурса и 85-летию его создательницы, народной артистки СССР Елены Васильевны Образцовой. Во многом благодаря её энергии и подвижничеству, таланту и вдохновению этот красивый музыкальный проект состоялся и все прошедшие годы пользуется искренним вниманием одарённых артистов из России и зарубежных стран", - говорится в сообщении. Путин уверен, что конкурс "порадует гостей богатой и насыщенной программой, подарит молодым исполнителям отличную возможность выступить на знаменитой сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и, конечно, послужит популяризации уникального творческого наследия великой Елены Образцовой". "Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
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россия, елена образцова, владимир путин, санкт-петербург, новости культуры
Культура, Россия, Елена Образцова, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Новости культуры
Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой
Путин поприветствовал участников конкурса молодых оперных певцов Образцовой