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Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой - РИА Новости, 21.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:31 21.07.2024 (обновлено: 19:32 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/konkurs-1961075050.html
Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой
Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой - РИА Новости, 21.07.2024
Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой
Президент России Владимир Путин отметил, что конкурс оперных певцов народной артистки СССР Елены Образцовой (1939 - 2015) пользуется вниманием одарённых... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:31
2024-07-21T19:32
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что конкурс оперных певцов народной артистки СССР Елены Образцовой (1939 - 2015) пользуется вниманием одарённых артистов, а также уточнил, что нынешний творческий смотр посвящён 25-летию конкурса и 85-летию со дня рождения его создательницы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на XV Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой. Ваш нынешний творческий смотр особенный, он посвящён сразу двум юбилейным датам – 25-летию конкурса и 85-летию его создательницы, народной артистки СССР Елены Васильевны Образцовой. Во многом благодаря её энергии и подвижничеству, таланту и вдохновению этот красивый музыкальный проект состоялся и все прошедшие годы пользуется искренним вниманием одарённых артистов из России и зарубежных стран", - говорится в сообщении. Путин уверен, что конкурс "порадует гостей богатой и насыщенной программой, подарит молодым исполнителям отличную возможность выступить на знаменитой сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и, конечно, послужит популяризации уникального творческого наследия великой Елены Образцовой". "Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
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Культура, Россия, Елена Образцова, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Новости культуры
Путин поприветствовал участников конкурса молодых певцов Елены Образцовой

Путин поприветствовал участников конкурса молодых оперных певцов Образцовой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что конкурс оперных певцов народной артистки СССР Елены Образцовой (1939 - 2015) пользуется вниманием одарённых артистов, а также уточнил, что нынешний творческий смотр посвящён 25-летию конкурса и 85-летию со дня рождения его создательницы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на XV Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой. Ваш нынешний творческий смотр особенный, он посвящён сразу двум юбилейным датам – 25-летию конкурса и 85-летию его создательницы, народной артистки СССР Елены Васильевны Образцовой. Во многом благодаря её энергии и подвижничеству, таланту и вдохновению этот красивый музыкальный проект состоялся и все прошедшие годы пользуется искренним вниманием одарённых артистов из России и зарубежных стран", - говорится в сообщении.
Путин уверен, что конкурс "порадует гостей богатой и насыщенной программой, подарит молодым исполнителям отличную возможность выступить на знаменитой сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и, конечно, послужит популяризации уникального творческого наследия великой Елены Образцовой".
"Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
Оперная певица Елена Образцова. Архив - РИА Новости, 1920, 12.01.2016
Биография Елены Образцовой
12 января 2016, 10:52
 
КультураРоссияЕлена ОбразцоваВладимир ПутинСанкт-ПетербургНовости культуры
 
 
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