https://ria.ru/20240721/kipr-1960981895.html

Афины безраздельно поддерживают Кипр, заявил премьер Греции

Афины безраздельно поддерживают Кипр, заявил премьер Греции - РИА Новости, 21.07.2024

Афины безраздельно поддерживают Кипр, заявил премьер Греции

Греция безраздельно поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению острова в рамках решений ООН, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на памятном... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:34

2024-07-21T00:34

2024-07-21T00:35

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АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Греция безраздельно поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению острова в рамках решений ООН, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на памятном мероприятии в Никосии по случаю 50-летия государственного переворота и турецкого вторжения на Кипр. Мероприятие было организовано президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Президентском дворце в Никосии. Состоялась также встреча Мицотакиса с Христодулидисом. На Кипре 15 июля 1974 года произошел государственный переворот, организованный сторонниками энозиса - присоединения острова к Греции. Был свергнут президент Кипра архиепископ Макариос. Через несколько дней, 20 июля, турецкие войска высадились на Кипре под предлогом защиты турок-киприотов и оккупировал 37% его территории. "Рана все еще кровоточит. Север страны по-прежнему находится в плену оккупации. Земля Афродиты по-прежнему разделена. По-прежнему есть пропавшие без вести и беженцы. Продолжает бросать вызов находящаяся неподалеку единственная стена нашего времени, разделяющая европейскую столицу", - сказал Мицотакис. "Перед лицом всего этого наша позиция ясна: мы не принимаем свершившийся факт, и наше стремление остается одним - Республика Кипр с единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством в двузональной двухобщинной федерации, в едином государстве, где все граждане будут одновременно киприотами и европейцами, без иностранной оккупационной армии, без анахроничных гарантий, как это предусмотрено резолюциями ООН, и с уважением к европейским нормам", - сказал премьер Греции. По словам Мицотакиса, сближение Греции и Турции способствует прогрессу кипрского региона. Премьер Греции коснулся и заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу во время посещения Северного Кипра, что Турция готова к переговорам по Кипру, однако игнорирование реалий острова ни к чему не приведет, федеративное решение на Кипре невозможно и есть реальное предложение о двух государствах, выдвинутое лидером турецкой общины Эрсином Татаром. Эрдоган участвовал в праздновании Дня мира и свободы, поскольку турки высадку турецких военных на остров 20 июля 1974 года считают "операцией по поддержанию мира". "Рано или поздно Турция должна осознать, что ее амбиции нельзя отождествлять с "черными" годовщинами, с подстрекательскими заявлениями, которые представляют очень важный вклад Кипра в гуманитарную помощь Газе, как предполагаемую угрозу ее безопасности. И, конечно, мы не можем игнорировать общий запрос на двухобщинные переговоры на пути решения кипрской проблемы", - сказал Мицотакис. "Позвольте мне завершить мое приветствие обязательством: греки не прекратят борьбу до тех пор, пока Кипр не воссоединится, пока не заживут раны и не вернут стабильность и мир на Остров и в широкий регион", - сказал Мицотакис. Президент Кипра отметил, что впервые премьер-министр Греции присутствует на мероприятии на высшем уровне на Кипре, осуждающем турецкое вторжение 1974 года. "За 50 лет, прошедших с 1974 года, Турция и руководство киприотов-турок, контролируемое и управляемое Анкарой, к сожалению, не продемонстрировали необходимой воли, готовности к честному компромиссу, который привел бы к достижению желаемого решения. Вместо этого они настаивали на логике прямого или косвенного признания фактов вторжения и продолжающейся оккупации, в последнее время – на позиции суверенного равенства и решения о создании двух государств", - сказал Христодулидис, отметив что кипрско-греческая сторона по-прежнему привержена решению в рамках резолюций СБ ООН. Днем в субботу Мицотакис провел частную встречу с президентом Кипра. Премьер Греции заверил, что в Греции не забывают то, что произошло 50 лет назад. "Я здесь, чтобы категорически и недвусмысленно заявить о безраздельной поддержке Кипра со стороны Греции, о нашей безраздельной поддержке новых усилий, которые необходимо предпринять для воссоединения острова в рамках решений ООН и окончательного закрытия этой раны", - сказал Мицотакис.

https://ria.ru/20240111/kipr-1920676241.html

https://ria.ru/20240527/smi-1948747842.html

https://ria.ru/20230923/kipr-1898223619.html

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в мире, кипр, греция, турция, кириакос мицотакис, никос христодулидис, реджеп тайип эрдоган, оон