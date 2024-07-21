https://ria.ru/20240721/kipr-1960981895.html
Афины безраздельно поддерживают Кипр, заявил премьер Греции
Афины безраздельно поддерживают Кипр, заявил премьер Греции - РИА Новости, 21.07.2024
Афины безраздельно поддерживают Кипр, заявил премьер Греции
Греция безраздельно поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению острова в рамках решений ООН, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на памятном... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:34
2024-07-21T00:34
2024-07-21T00:35
в мире
кипр
греция
турция
кириакос мицотакис
никос христодулидис
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743114581_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c4ec86fdf9a277b87820896f319eddd3.jpg
АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Греция безраздельно поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению острова в рамках решений ООН, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на памятном мероприятии в Никосии по случаю 50-летия государственного переворота и турецкого вторжения на Кипр. Мероприятие было организовано президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Президентском дворце в Никосии. Состоялась также встреча Мицотакиса с Христодулидисом. На Кипре 15 июля 1974 года произошел государственный переворот, организованный сторонниками энозиса - присоединения острова к Греции. Был свергнут президент Кипра архиепископ Макариос. Через несколько дней, 20 июля, турецкие войска высадились на Кипре под предлогом защиты турок-киприотов и оккупировал 37% его территории. "Рана все еще кровоточит. Север страны по-прежнему находится в плену оккупации. Земля Афродиты по-прежнему разделена. По-прежнему есть пропавшие без вести и беженцы. Продолжает бросать вызов находящаяся неподалеку единственная стена нашего времени, разделяющая европейскую столицу", - сказал Мицотакис. "Перед лицом всего этого наша позиция ясна: мы не принимаем свершившийся факт, и наше стремление остается одним - Республика Кипр с единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством в двузональной двухобщинной федерации, в едином государстве, где все граждане будут одновременно киприотами и европейцами, без иностранной оккупационной армии, без анахроничных гарантий, как это предусмотрено резолюциями ООН, и с уважением к европейским нормам", - сказал премьер Греции. По словам Мицотакиса, сближение Греции и Турции способствует прогрессу кипрского региона. Премьер Греции коснулся и заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу во время посещения Северного Кипра, что Турция готова к переговорам по Кипру, однако игнорирование реалий острова ни к чему не приведет, федеративное решение на Кипре невозможно и есть реальное предложение о двух государствах, выдвинутое лидером турецкой общины Эрсином Татаром. Эрдоган участвовал в праздновании Дня мира и свободы, поскольку турки высадку турецких военных на остров 20 июля 1974 года считают "операцией по поддержанию мира". "Рано или поздно Турция должна осознать, что ее амбиции нельзя отождествлять с "черными" годовщинами, с подстрекательскими заявлениями, которые представляют очень важный вклад Кипра в гуманитарную помощь Газе, как предполагаемую угрозу ее безопасности. И, конечно, мы не можем игнорировать общий запрос на двухобщинные переговоры на пути решения кипрской проблемы", - сказал Мицотакис. "Позвольте мне завершить мое приветствие обязательством: греки не прекратят борьбу до тех пор, пока Кипр не воссоединится, пока не заживут раны и не вернут стабильность и мир на Остров и в широкий регион", - сказал Мицотакис. Президент Кипра отметил, что впервые премьер-министр Греции присутствует на мероприятии на высшем уровне на Кипре, осуждающем турецкое вторжение 1974 года. "За 50 лет, прошедших с 1974 года, Турция и руководство киприотов-турок, контролируемое и управляемое Анкарой, к сожалению, не продемонстрировали необходимой воли, готовности к честному компромиссу, который привел бы к достижению желаемого решения. Вместо этого они настаивали на логике прямого или косвенного признания фактов вторжения и продолжающейся оккупации, в последнее время – на позиции суверенного равенства и решения о создании двух государств", - сказал Христодулидис, отметив что кипрско-греческая сторона по-прежнему привержена решению в рамках резолюций СБ ООН. Днем в субботу Мицотакис провел частную встречу с президентом Кипра. Премьер Греции заверил, что в Греции не забывают то, что произошло 50 лет назад. "Я здесь, чтобы категорически и недвусмысленно заявить о безраздельной поддержке Кипра со стороны Греции, о нашей безраздельной поддержке новых усилий, которые необходимо предпринять для воссоединения острова в рамках решений ООН и окончательного закрытия этой раны", - сказал Мицотакис.
https://ria.ru/20240111/kipr-1920676241.html
https://ria.ru/20240527/smi-1948747842.html
https://ria.ru/20230923/kipr-1898223619.html
кипр
греция
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743114581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c708ac9a090deb561589e3701f8579e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, греция, турция, кириакос мицотакис, никос христодулидис, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Кипр, Греция, Турция, Кириакос Мицотакис, Никос Христодулидис, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
Афины безраздельно поддерживают Кипр, заявил премьер Греции
Премьер Греции Мицотакис: страна поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению
АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Греция безраздельно поддерживает Кипр и его усилия по воссоединению острова в рамках решений ООН, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на памятном мероприятии в Никосии по случаю 50-летия государственного переворота и турецкого вторжения на Кипр.
Мероприятие было организовано президентом Кипра Никосом Христодулидисом
в Президентском дворце в Никосии. Состоялась также встреча Мицотакиса с Христодулидисом.
На Кипре 15 июля 1974 года произошел государственный переворот, организованный сторонниками энозиса - присоединения острова к Греции. Был свергнут президент Кипра архиепископ Макариос. Через несколько дней, 20 июля, турецкие войска высадились на Кипре под предлогом защиты турок-киприотов и оккупировал 37% его территории.
"Рана все еще кровоточит. Север страны по-прежнему находится в плену оккупации. Земля Афродиты по-прежнему разделена. По-прежнему есть пропавшие без вести и беженцы. Продолжает бросать вызов находящаяся неподалеку единственная стена нашего времени, разделяющая европейскую столицу", - сказал Мицотакис.
"Перед лицом всего этого наша позиция ясна: мы не принимаем свершившийся факт, и наше стремление остается одним - Республика Кипр с единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством в двузональной двухобщинной федерации, в едином государстве, где все граждане будут одновременно киприотами и европейцами, без иностранной оккупационной армии, без анахроничных гарантий, как это предусмотрено резолюциями ООН, и с уважением к европейским нормам", - сказал премьер Греции.
По словам Мицотакиса, сближение Греции и Турции
способствует прогрессу кипрского региона.
Премьер Греции коснулся и заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
в субботу во время посещения Северного Кипра
, что Турция готова к переговорам по Кипру, однако игнорирование реалий острова ни к чему не приведет, федеративное решение на Кипре невозможно и есть реальное предложение о двух государствах, выдвинутое лидером турецкой общины Эрсином Татаром. Эрдоган участвовал в праздновании Дня мира и свободы, поскольку турки высадку турецких военных на остров 20 июля 1974 года считают "операцией по поддержанию мира".
"Рано или поздно Турция должна осознать, что ее амбиции нельзя отождествлять с "черными" годовщинами, с подстрекательскими заявлениями, которые представляют очень важный вклад Кипра в гуманитарную помощь Газе, как предполагаемую угрозу ее безопасности. И, конечно, мы не можем игнорировать общий запрос на двухобщинные переговоры на пути решения кипрской проблемы", - сказал Мицотакис.
"Позвольте мне завершить мое приветствие обязательством: греки не прекратят борьбу до тех пор, пока Кипр не воссоединится, пока не заживут раны и не вернут стабильность и мир на Остров и в широкий регион", - сказал Мицотакис.
Президент Кипра отметил, что впервые премьер-министр Греции присутствует на мероприятии на высшем уровне на Кипре, осуждающем турецкое вторжение 1974 года.
"За 50 лет, прошедших с 1974 года, Турция и руководство киприотов-турок, контролируемое и управляемое Анкарой, к сожалению, не продемонстрировали необходимой воли, готовности к честному компромиссу, который привел бы к достижению желаемого решения. Вместо этого они настаивали на логике прямого или косвенного признания фактов вторжения и продолжающейся оккупации, в последнее время – на позиции суверенного равенства и решения о создании двух государств", - сказал Христодулидис, отметив что кипрско-греческая сторона по-прежнему привержена решению в рамках резолюций СБ ООН.
Днем в субботу Мицотакис провел частную встречу с президентом Кипра. Премьер Греции заверил, что в Греции не забывают то, что произошло 50 лет назад.
"Я здесь, чтобы категорически и недвусмысленно заявить о безраздельной поддержке Кипра со стороны Греции, о нашей безраздельной поддержке новых усилий, которые необходимо предпринять для воссоединения острова в рамках решений ООН и окончательного закрытия этой раны", - сказал Мицотакис.