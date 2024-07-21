Рейтинг@Mail.ru
Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html
Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает
Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает - РИА Новости, 21.07.2024
Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает
Перегретый рынок жилья может привести к тому, что квартиры начнут дешеветь при отсутствии спроса. Тогда ипотечные заемщики, решившие перестать выплачивать... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T02:15
2024-07-21T02:15
алексей кричевский
ипотека
жилье
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952053472_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_9f2e0179c79288b60aee43c3bb9b006a.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перегретый рынок жилья может привести к тому, что квартиры начнут дешеветь при отсутствии спроса. Тогда ипотечные заемщики, решившие перестать выплачивать кредит, отдадут банку жилье, но все равно останутся должны, рассказал в интервью агентству “Прайм” эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский.Он напомнил, что недвижимость дешевеет уже несколько месяцев, и это видно по стоимости сделок. Торг может убрать до 10 процентов первоначальной цены на первичке и 20 и более процентов на вторичке. Рано или поздно этот дисконт конвертируется в цену, указываемую в объявлениях, а на деле может оказаться еще выше.На фоне сокращения льготных ипотечных программ и узкого некредитного спроса процесс продолжится. Собственники пытаются заработать на аренде, но и этот сегмент может начать сдуваться. Остается ждать массового появления программ, когда банк забирает у неплательщика жилье и обнуляет ипотечный кредит. Они обязательно появятся - ведь с такого заемщика взять больше нечего, заключил Кричевский.
https://ria.ru/20240720/programma-1960884640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952053472_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_882155e7cc48dbe2a54a72d7087bb77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кричевский, ипотека, жилье, банки
Алексей Кричевский, Ипотека, Жилье, Банки
Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает

Кричевский: ипотечные заемщики могут остаться в долгу, даже отдав жилье банку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Новостройки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перегретый рынок жилья может привести к тому, что квартиры начнут дешеветь при отсутствии спроса. Тогда ипотечные заемщики, решившие перестать выплачивать кредит, отдадут банку жилье, но все равно останутся должны, рассказал в интервью агентству “Прайм” эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский.
Он напомнил, что недвижимость дешевеет уже несколько месяцев, и это видно по стоимости сделок. Торг может убрать до 10 процентов первоначальной цены на первичке и 20 и более процентов на вторичке. Рано или поздно этот дисконт конвертируется в цену, указываемую в объявлениях, а на деле может оказаться еще выше.
На фоне сокращения льготных ипотечных программ и узкого некредитного спроса процесс продолжится. Собственники пытаются заработать на аренде, но и этот сегмент может начать сдуваться. Остается ждать массового появления программ, когда банк забирает у неплательщика жилье и обнуляет ипотечный кредит. Они обязательно появятся - ведь с такого заемщика взять больше нечего, заключил Кричевский.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки
Вчера, 10:02
 
Алексей КричевскийИпотекаЖильеБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала