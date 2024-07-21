https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html

Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает

Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает - РИА Новости, 21.07.2024

Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает

Перегретый рынок жилья может привести к тому, что квартиры начнут дешеветь при отсутствии спроса. Тогда ипотечные заемщики, решившие перестать выплачивать... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T02:15

2024-07-21T02:15

2024-07-21T02:15

алексей кричевский

ипотека

жилье

банки

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перегретый рынок жилья может привести к тому, что квартиры начнут дешеветь при отсутствии спроса. Тогда ипотечные заемщики, решившие перестать выплачивать кредит, отдадут банку жилье, но все равно останутся должны, рассказал в интервью агентству “Прайм” эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский.Он напомнил, что недвижимость дешевеет уже несколько месяцев, и это видно по стоимости сделок. Торг может убрать до 10 процентов первоначальной цены на первичке и 20 и более процентов на вторичке. Рано или поздно этот дисконт конвертируется в цену, указываемую в объявлениях, а на деле может оказаться еще выше.На фоне сокращения льготных ипотечных программ и узкого некредитного спроса процесс продолжится. Собственники пытаются заработать на аренде, но и этот сегмент может начать сдуваться. Остается ждать массового появления программ, когда банк забирает у неплательщика жилье и обнуляет ипотечный кредит. Они обязательно появятся - ведь с такого заемщика взять больше нечего, заключил Кричевский.

https://ria.ru/20240720/programma-1960884640.html

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алексей кричевский, ипотека, жилье, банки