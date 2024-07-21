https://ria.ru/20240721/investitsii-1960998101.html

Мишустин оценил рост частных инвестиций в Магаданской области

Мишустин оценил рост частных инвестиций в Магаданской области - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин оценил рост частных инвестиций в Магаданской области

Глава правительства России Михаил Мишустин назвал неплохим рост частных инвестиций в Магаданской области за последние годы, отметил выполнение показателей по... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T07:37

2024-07-21T07:37

2024-07-21T11:56

экономика

магаданская область

магадан

россия

михаил мишустин

сергей носов

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МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал неплохим рост частных инвестиций в Магаданской области за последние годы, отметил выполнение показателей по объему валового регионального продукта и числу рабочих мест. Премьер в воскресенье прибыл в этот регион с двухдневной рабочей поездкой. В прошлый раз в Магадан он приезжал в августе 2020 года во время недельной поездки по Дальнему Востоку. "Знаю, что за четыре года рост частных инвестиций сюда увеличился в полтора раза. Это очень неплохие цифры. Знаю, что вы стараетесь, делаете все возможное для развития области", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Он попросил губернатора рассказать о ситуации в экономике региона. "Знаю также, что по рабочим местам, по ВРП (валовый региональный продукт) выполняются все показатели, которые запланированы", - добавил глава кабмина. По словам губернатора, официальный уровень безработицы в регионе составляет 390 человек при наличии более 3,3 тысячи свободных вакансий. "Это как показатель того, что требуются рабочие руки. Частично это решается за счет вахтового метода работы. Но я думаю, что сама Магаданская область становится привлекательнее - еще и в том, что растет зарплата. Если за прошлый год рост был 11%, в этом году с учетом конъюнктуры на рынке драгоценных металлов ожидаем 17% рост зарплаты", - сообщил Носов. Глава кабмина и губернатор обсудили также вопросы развития инфраструктуры, в том числе темпы создания нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Магадана. Перед встречей с главой региона Мишустин ознакомился с ходом строительства комплекса. "Скажу честно: скорость работ, качество впечатляют. Если все пойдет по плану, то в декабре 2024 года, по словам компании-подрядчика, все должно быть сдано уже в эксплуатацию", - отметил премьер на встрече с главой региона. Он считает, что это будут "важные ворота Магадана" и для жителей региона, и для тех, кто приезжает сюда работать, и для путешественников. "Знаю, что жители давно ждут их. Вообще Магадан, Магаданская область - очень красивый край, богатый и своей природой, и флорой, и фауной, здесь и залежи полезных ископаемых. Все, чем славится земля русская, есть здесь", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240721/stroitelstvo-1960994823.html

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945100822.html

https://ria.ru/20240626/musor-1955510437.html

магаданская область

магадан

россия

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экономика, магаданская область, магадан, россия, михаил мишустин, сергей носов