https://ria.ru/20240721/efimov-1960948362.html

Ефимов: 5 тысяч детей и подростков обучались во Дворце спорта Ирины Винер

Ефимов: 5 тысяч детей и подростков обучались во Дворце спорта Ирины Винер - РИА Новости, 21.07.2024

Ефимов: 5 тысяч детей и подростков обучались во Дворце спорта Ирины Винер

Во Дворце спорта и образования Ирины Винер с момента его открытия прошли обучение более 5 тысяч юных спортсменов, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:05

2024-07-21T13:05

2024-07-21T13:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Во Дворце спорта и образования Ирины Винер с момента его открытия прошли обучение более 5 тысяч юных спортсменов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Около 86% детей, посещающих Дворец спорта и образования Ирины Винер, – жители ТиНАО. Более половины из них – из района Троицк. Создание спортивных объектов рядом с жильем отвечает на запрос москвичей на доступную инфраструктуру", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он отметил, что во дворце проводят занятия для 12 групп по художественной гимнастике и боевым искусствам для детей от трех лет и выше. Кроме того, в нем состоялся ряд мероприятий федерального уровня.Всего с момента открытия комплекса там провели 20 спортивно-массовых мероприятий с участием спортсменов из более чем 22 городов России.Сообщается также, что к концу 2028 года в ТиНАО планируется возвести три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса

https://ria.ru/20240720/efimov-1960858263.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы