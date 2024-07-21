Ефимов: 5 тысяч детей и подростков обучались во Дворце спорта Ирины Винер
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Во Дворце спорта и образования Ирины Винер с момента его открытия прошли обучение более 5 тысяч юных спортсменов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Около 86% детей, посещающих Дворец спорта и образования Ирины Винер, – жители ТиНАО. Более половины из них – из района Троицк. Создание спортивных объектов рядом с жильем отвечает на запрос москвичей на доступную инфраструктуру", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он отметил, что во дворце проводят занятия для 12 групп по художественной гимнастике и боевым искусствам для детей от трех лет и выше. Кроме того, в нем состоялся ряд мероприятий федерального уровня.
Всего с момента открытия комплекса там провели 20 спортивно-массовых мероприятий с участием спортсменов из более чем 22 городов России.
Сообщается также, что к концу 2028 года в ТиНАО планируется возвести три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса