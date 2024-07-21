https://ria.ru/20240721/dtp-1960993928.html
В Приморье три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Приморье три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.07.2024
В Приморье три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто в ЗАТО Фокино в Приморье, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:40
2024-07-21T05:40
2024-07-21T05:40
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто в ЗАТО Фокино в Приморье, сообщает краевая полиция. Отмечается, что в полиции поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса Daewoo и легкового автомобиля в районе 82 км автодороги "Артем-Находка-порт Восточный". "По предварительной информации, автомашина Suzuki SX4 двигалась из Большого Камня в направлении города Фокино. Девушка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с пассажирским автобусом, следовавшем по маршруту №204 "Фокино-Большой Камень". Предварительно, в автобусе находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса и водитель легкого автомобиля. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Краевая полиция организовала проверку по факту инцидента.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
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происшествия, авто, фокино, большой камень, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Фокино, Большой Камень, Россия, Приморский край
В Приморье три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Приморье в ДТП опрокинулся на бок автобус, пострадали три человека