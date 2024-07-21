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Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением - РИА Новости, 21.07.2024
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19:54 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/derbent-1961078376.html
Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением
Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением - РИА Новости, 21.07.2024
Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением
Перебои с водоснабжением в дагестанском Дербенте в последние дни вызваны регулярными отключениями электроснабжения на насосных станциях, где расположены... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:54
2024-07-21T19:54
происшествия
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дербентский район
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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Перебои с водоснабжением в дагестанском Дербенте в последние дни вызваны регулярными отключениями электроснабжения на насосных станциях, где расположены скважины водовода, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. "Начиная с пятницы из-за регулярного отключения электроснабжения на насосных станциях в Кайтагском районе (Дагестана), где расположены скважины водовода "Кайтаг – Дербент", наблюдаются перебои с водоснабжением в Дербенте. По имеющейся информации, ограничения в электроснабжении были связаны со сбоями на Ростовской АЭС и на данный момент электричество подается в штатном режиме", – говорится в сообщении. В мэрии также отметили, что каждое лето происходит незаконный отбор воды из дербентского водовода для полива сельхозугодий. Сообщается, что недавно представители мэрии Дербента и администрации Дербентского района совместно с полицией провели работу по ликвидации незаконных врезок в водовод в нескольких населенных пунктах. С руководством и жителями этих поселений провели беседу о необходимости соблюдать график подачи водоснабжения, также как это происходит в самом Дербенте. В мэрии также сообщили, что на сегодня уже построено 13,5 километра из 30 километров нового водовода "Кайтаг – Дербент", который, как ожидается, существенно снизит проблему с водоснабжением города. Для полного решения проблемы также запланировано строительство водовода "Шурдере – Дербент".
https://ria.ru/20240720/anapa-1960974641.html
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происшествия, дербент, дербентский район, ростовская аэс
Происшествия, Дербент, Дербентский район, Ростовская АЭС
Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением

Власти Дербента: перебои с водоснабжением связаны со сбоями на насосных станциях

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДербент
Дербент - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Перебои с водоснабжением в дагестанском Дербенте в последние дни вызваны регулярными отключениями электроснабжения на насосных станциях, где расположены скважины водовода, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.
"Начиная с пятницы из-за регулярного отключения электроснабжения на насосных станциях в Кайтагском районе (Дагестана), где расположены скважины водовода "Кайтаг – Дербент", наблюдаются перебои с водоснабжением в Дербенте. По имеющейся информации, ограничения в электроснабжении были связаны со сбоями на Ростовской АЭС и на данный момент электричество подается в штатном режиме", – говорится в сообщении.
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В мэрии также отметили, что каждое лето происходит незаконный отбор воды из дербентского водовода для полива сельхозугодий. Сообщается, что недавно представители мэрии Дербента и администрации Дербентского района совместно с полицией провели работу по ликвидации незаконных врезок в водовод в нескольких населенных пунктах. С руководством и жителями этих поселений провели беседу о необходимости соблюдать график подачи водоснабжения, также как это происходит в самом Дербенте.
В мэрии также сообщили, что на сегодня уже построено 13,5 километра из 30 километров нового водовода "Кайтаг – Дербент", который, как ожидается, существенно снизит проблему с водоснабжением города. Для полного решения проблемы также запланировано строительство водовода "Шурдере – Дербент".
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