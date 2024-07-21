https://ria.ru/20240721/derbent-1961078376.html

Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением

Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением - РИА Новости, 21.07.2024

Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением

Перебои с водоснабжением в дагестанском Дербенте в последние дни вызваны регулярными отключениями электроснабжения на насосных станциях, где расположены... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:54

2024-07-21T19:54

2024-07-21T19:54

происшествия

дербент

дербентский район

ростовская аэс

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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Перебои с водоснабжением в дагестанском Дербенте в последние дни вызваны регулярными отключениями электроснабжения на насосных станциях, где расположены скважины водовода, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. "Начиная с пятницы из-за регулярного отключения электроснабжения на насосных станциях в Кайтагском районе (Дагестана), где расположены скважины водовода "Кайтаг – Дербент", наблюдаются перебои с водоснабжением в Дербенте. По имеющейся информации, ограничения в электроснабжении были связаны со сбоями на Ростовской АЭС и на данный момент электричество подается в штатном режиме", – говорится в сообщении. В мэрии также отметили, что каждое лето происходит незаконный отбор воды из дербентского водовода для полива сельхозугодий. Сообщается, что недавно представители мэрии Дербента и администрации Дербентского района совместно с полицией провели работу по ликвидации незаконных врезок в водовод в нескольких населенных пунктах. С руководством и жителями этих поселений провели беседу о необходимости соблюдать график подачи водоснабжения, также как это происходит в самом Дербенте. В мэрии также сообщили, что на сегодня уже построено 13,5 километра из 30 километров нового водовода "Кайтаг – Дербент", который, как ожидается, существенно снизит проблему с водоснабжением города. Для полного решения проблемы также запланировано строительство водовода "Шурдере – Дербент".

https://ria.ru/20240720/anapa-1960974641.html

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960955794.html

дербент

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происшествия, дербент, дербентский район, ростовская аэс