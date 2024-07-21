Власти Дербента объяснили перебои с водоснабжением
Власти Дербента: перебои с водоснабжением связаны со сбоями на насосных станциях
Дербент. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Перебои с водоснабжением в дагестанском Дербенте в последние дни вызваны регулярными отключениями электроснабжения на насосных станциях, где расположены скважины водовода, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.
"Начиная с пятницы из-за регулярного отключения электроснабжения на насосных станциях в Кайтагском районе (Дагестана), где расположены скважины водовода "Кайтаг – Дербент", наблюдаются перебои с водоснабжением в Дербенте. По имеющейся информации, ограничения в электроснабжении были связаны со сбоями на Ростовской АЭС и на данный момент электричество подается в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В мэрии также отметили, что каждое лето происходит незаконный отбор воды из дербентского водовода для полива сельхозугодий. Сообщается, что недавно представители мэрии Дербента и администрации Дербентского района совместно с полицией провели работу по ликвидации незаконных врезок в водовод в нескольких населенных пунктах. С руководством и жителями этих поселений провели беседу о необходимости соблюдать график подачи водоснабжения, также как это происходит в самом Дербенте.
В мэрии также сообщили, что на сегодня уже построено 13,5 километра из 30 километров нового водовода "Кайтаг – Дербент", который, как ожидается, существенно снизит проблему с водоснабжением города. Для полного решения проблемы также запланировано строительство водовода "Шурдере – Дербент".
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