Эрдоган заявил о давлении на Орбана из-за его плана по Украине
Эрдоган заявил об усиленных нападках на Орбана из-за его плана по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усиленных нападках на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в связи с его планом по Украине, Анкара следит за процессом с терпением.
"На прошлой неделе в среду нашим гостем был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После нашей встречи он сказал: "Мы поужинаем с Трампом (кандидатом в президенты США – ред.)". В это же время проходил саммит НАТО. На следующий день они (на Западе – ред.) начали интенсивно критиковать Виктора Орбана. Они говорили: "Он сказал то, он сказал это, мы не согласны с тем, что сказал Виктор, то, что он сказал, - это не то, что нужно". Господин Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же. Затем он посетил встречу в Шуше, и там его раскритиковали", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
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По его словам, Анкара следит за процессом с терпением.
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"Сейчас наша роль заключается в терпении. Я надеюсь, что благодаря этому терпению мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время", - сказал Эрдоган.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан в четверг опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.