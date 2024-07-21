В МИД Ирана назвали БРИКС коммерческим механизмом вне однополярного мира
Багери: БРИКС является крупнейшим коммерческим механизмом вне однополярного мира
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. БРИКС является крупнейшим коммерческим механизмом за пределами однополярного миропорядка, даже США поняли, что однополярность - это не решение, а тупик, заявил в воскресенье на заседании иранского правительства исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
"Объединение БРИКС считается крупнейшим механизмом (реализации - ред.) торговли за пределами рамок однополярного (миропорядка - ред.), и сегодня Иран наряду с другими членами БРИКС стал стратегическим партнером по принятию решений", - приводит слова Багери Кяни агентство Nour News.
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По словам исполняющего обязанности главы иранского МИДа, "даже сами США пришли к выводу, что однополярность не просто не является решением, она является тупиком". Он подчеркнул, что "на практике США показали, что не могут решить проблемы мирового сообщества, и сами стали проблемой".
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.