https://ria.ru/20240721/briks-1961079765.html

В МИД Ирана назвали БРИКС коммерческим механизмом вне однополярного мира

В МИД Ирана назвали БРИКС коммерческим механизмом вне однополярного мира - РИА Новости, 21.07.2024

В МИД Ирана назвали БРИКС коммерческим механизмом вне однополярного мира

БРИКС является крупнейшим коммерческим механизмом за пределами однополярного миропорядка, даже США поняли, что однополярность - это не решение, а тупик, заявил... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:07

2024-07-21T20:07

2024-07-21T20:10

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ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. БРИКС является крупнейшим коммерческим механизмом за пределами однополярного миропорядка, даже США поняли, что однополярность - это не решение, а тупик, заявил в воскресенье на заседании иранского правительства исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. "Объединение БРИКС считается крупнейшим механизмом (реализации - ред.) торговли за пределами рамок однополярного (миропорядка - ред.), и сегодня Иран наряду с другими членами БРИКС стал стратегическим партнером по принятию решений", - приводит слова Багери Кяни агентство Nour News. По словам исполняющего обязанности главы иранского МИДа, "даже сами США пришли к выводу, что однополярность не просто не является решением, она является тупиком". Он подчеркнул, что "на практике США показали, что не могут решить проблемы мирового сообщества, и сами стали проблемой". Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240711/iran-1958930704.html

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