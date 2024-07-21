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"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки

"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки - РИА Новости, 21.07.2024

"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки

Заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в выборах на новый срок стало черным днём для Киева и Европы — они не любят Дональда Трампа, сказал... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:01

2024-07-21T22:01

2024-07-21T22:01

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владимир джабаров

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в выборах на новый срок стало черным днём для Киева и Европы — они не любят Дональда Трампа, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. "Сегодня черный день для (Владимира) Зеленского и Европы, они не любят Трампа", - сказал сенатор. Американские выборы пройдут в ноябре.

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европа

сша

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