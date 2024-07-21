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"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
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22:01 21.07.2024
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"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки
Заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в выборах на новый срок стало черным днём для Киева и Европы — они не любят Дональда Трампа, сказал... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:01
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в выборах на новый срок стало черным днём для Киева и Европы — они не любят Дональда Трампа, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. "Сегодня черный день для (Владимира) Зеленского и Европы, они не любят Трампа", - сказал сенатор. Американские выборы пройдут в ноябре.
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в мире, европа, сша, киев, джо байден, дональд трамп, владимир джабаров, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, Европа, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки

Сенатор Джабаров: заявление Байдена стало черным днем для Киева и Европы

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в выборах на новый срок стало черным днём для Киева и Европы — они не любят Дональда Трампа, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
"Сегодня черный день для (Владимира) Зеленского и Европы, они не любят Трампа", - сказал сенатор.
Американские выборы пройдут в ноябре.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Вчера, 21:02
 
В миреЕвропаСШАКиевДжо БайденДональд ТрампВладимир ДжабаровСовет Федерации РФВыборы президента США — 2024
 
 
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