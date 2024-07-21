https://ria.ru/20240721/biden-1961091153.html
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки
Заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в выборах на новый срок стало черным днём для Киева и Европы — они не любят Дональда Трампа, сказал... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:01
2024-07-21T22:01
2024-07-21T22:01
в мире
европа
сша
киев
джо байден
дональд трамп
владимир джабаров
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18d8a2022f6798afccc839230ecad494.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об отказе от участия в выборах на новый срок стало черным днём для Киева и Европы — они не любят Дональда Трампа, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. "Сегодня черный день для (Владимира) Зеленского и Европы, они не любят Трампа", - сказал сенатор. Американские выборы пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html
европа
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_911ef2e58f6f7665de6dca37541102bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, киев, джо байден, дональд трамп, владимир джабаров, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, Европа, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили выход Байдена из гонки
Сенатор Джабаров: заявление Байдена стало черным днем для Киева и Европы