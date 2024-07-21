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Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки

Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки - РИА Новости, 21.07.2024

Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ действующего президента США Джозефа (Джо) Байдена от борьбы за переизбрание. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:07

2024-07-21T21:07

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ действующего президента США Джозефа (Джо) Байдена от борьбы за переизбрание. Ранее в воскресенье Байден заявил, что выходит из президентской гонки. "Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240526/zakharova-1948386727.html

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в мире, россия, сша, мария захарова, выборы президента сша — 2024