https://ria.ru/20240721/biden-1961085949.html
Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки
Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ действующего президента США Джозефа (Джо) Байдена от борьбы за переизбрание. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:07
2024-07-21T21:07
2024-07-21T23:14
в мире
россия
сша
мария захарова
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_116:0:2568:1380_1920x0_80_0_0_63b094d2cb455f74eedc5d2ea5e5a1b8.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ действующего президента США Джозефа (Джо) Байдена от борьбы за переизбрание. Ранее в воскресенье Байден заявил, что выходит из президентской гонки. "Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948386727.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024815_150:0:2535:1789_1920x0_80_0_0_ecf702d8d2443c656bd1cf5d3996957a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, мария захарова, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Выборы президента США — 2024
Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки
Захарова: Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но не сказал, куда