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Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
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21:07 21.07.2024 (обновлено: 23:14 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/biden-1961085949.html
Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки
Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ действующего президента США Джозефа (Джо) Байдена от борьбы за переизбрание. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:07
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ действующего президента США Джозефа (Джо) Байдена от борьбы за переизбрание. Ранее в воскресенье Байден заявил, что выходит из президентской гонки. "Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, сша, мария захарова, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Выборы президента США — 2024
Захарова обратила внимание на деталь в заявлении Байдена о выходе из гонки

Захарова: Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но не сказал, куда

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ действующего президента США Джозефа (Джо) Байдена от борьбы за переизбрание.
Ранее в воскресенье Байден заявил, что выходит из президентской гонки.
"Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США
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В миреРоссияСШАМария ЗахароваВыборы президента США — 2024
 
 
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