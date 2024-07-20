https://ria.ru/20240720/windows-1960820772.html

Windows обнулили весь "цивилизованный" мир

Windows обнулили весь "цивилизованный" мир - РИА Новости, 20.07.2024

Windows обнулили весь "цивилизованный" мир

Оказалось, что достаточно обновления прославленной — во всех смыслах этого слова — системы программного обеспечения. Обычная и чрезвычайно рутинная операция, с... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:00

2024-07-20T08:00

2024-07-20T08:00

аналитика

технологии

россия

америка

австралия

нато

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

по (программное обеспечение)

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Оказалось, что достаточно обновления прославленной — во всех смыслах этого слова — системы программного обеспечения. Обычная и чрезвычайно рутинная операция, с которой сталкивается каждый обладатель любого гаджета — мобильного ли телефона, ноутбука или планшета, — привела к коллапсу авиаперевозок от Америки до Австралии. Сломались и банки — не из стекла, а из денег, и даже в ресторанах быстрого питания невозможно было оплатить заказ. То есть поесть тоже стало категорически невозможно. "Цивилизованный" мир в мгновение ока обнаружил себя отброшенным практически в доиндустриальный век.Одна из зачинательниц компьютерного бизнеса на планете — корпорация "Майкрософт", та самая, у которой "капитализация", крупные финансовые ресурсы, к которой ходил на поклон американский истеблишмент, — продемонстрировала столь низкую социальную ответственность, что в это дно невозможно постучать. Потому что руками уже сделать ничего не получается, а голова и вовсе не работает. Хоть она большая, коллективная и очень дорогостоящая.Россия устояла, когда весь этот "райский сад" отправлялся в тревожное путешествие, оказавшееся дорогой в пещерную эпоху.А системный кризис Запада, о котором мы предупреждали, спокойно и последовательно (за что нас называли "агрессивной автократией") не мог не получить жарким летом 2024-го года более яркой иллюстрации.Где-то мы уже об этом слышали. Головокружение от успехов. Придуманных, а не настоящих. Грабительских, а не заработанных трудом. Манипулятивных, декларативных, только чтобы ввести глобальную целевую аудиторию в заблуждение. Ну и втюхать, естественно, ПО Windows как можно более широкому количеству корпоративных клиентов. Этих корпоративных клиентов — крупнейшие авиа-, железнодорожные и телекомпании — просто раздели до исподнего и показали потребителям, западным обывателям (всему этому ТСЖ "Райский сад"), кто и сколько стоит.Если информационный телеканал Sky News — глобальный и очень англосаксонский, это "мощное оружие пропаганды" — погас на всех телеэкранах "райского сада", будучи не состоянии обеспечить свой собственный выход в эфир, это означает его полный крах. Нет резерва, нет запаса прочности, да и вообще — "чего не хватишься, ничего нет".Характерный штрих к этому планетарному фиаско — заявления главной героини пятничного шоу, компании CrowdStrike, а точнее — ее главы Джорджа Курца, сообщившего, что CrowdStrike "выявила причину и работает над ее устранением".Не знаем, огорчим или обрадуем мистера Курца, но если первое действие реализуемо, то второе — абсолютно безнадежно. Потому что причина — чудовищное легкомыслие. Не предательство, а обычная человеческая глупость, так свойственная обитателям "райского сада". Особенно тем, кто с большими деньгами и считает, что рулит миром. Глупость, что бы там ни говорил Курц, неустранима. Но от нее можно отгородиться, поставив "защиту от дураков".Пока акции CrowdStrike летели вниз впереди собственного визга, а бизнес-сообщество считало убытки, дурно написанная программа обновления ПО ставила антирекорд дороговизны: к середине дня в пятницу ущерб уже составил примерно миллиард долларов. По самым скромным оценкам.Важнейший, но намеренно не замеченный Западом факт: Россию и ее союзников все это не коснулось. Вообще. Никак и ни разу.Россия в этом контексте — сияющая цифровая цитадель.Аэропорты принимали и отправляли рейсы, регистрировали пассажиров и вообще выполняли все свои функции. То же самое касается и железнодорожных перевозок, работы банковского сектора. Не говоря, естественно, о ресторанах быстрого питания, доставке продуктов и иных заказов. Короче, "чего не хватишься", все у нас было. Нет, конечно, эту тихую победу России мы сами не заметили просто потому, что привыкли к практически идеальному функционированию всего. Любых служб, бизнесов и сервисов, что бы ни происходило.Напомним, что это мы — а не они — под почти 20 тысячами санкций. Что это мы — а не они — были многократно названы "страной-бензоколонкой", у "которой нет квалифицированных айтишников, потому что "все они уехали".Напомним также, что это мы ведем СВО, в одиночку обороняя наши ценности, наших людей, а против нас ведут настоящую войну более полусотни государств.В первых строчках списка которых как раз оказались те страны, которые попали накануне под цифровое рукотворное цунами и стали главными пострадавшими в этой ситуации. Кстати, мы до сих пор не знаем, затронуло ли цифровое цунами, накрывшее гражданскую авиацию, их военные объекты, корабли, самолеты, авианосцы и знаменитый Шестой флот США, вечно трущийся вблизи наших южных морских границ. Не было никаких сообщений от пресс-службы НАТО. Как там, в Брюсселе, в их штаб-квартире под флагом розы ветров — все ли в порядке? Все ли под контролем? Да или нет? Ядерные арсеналы, то ПО, что обеспечивает их хранение, тактические задания, проверки и так далее не получили, случаем, цифровую дырочку в результате полного краха программного обеспечения?Чем дальше в лес, тем толще становится слой вопросов, на которые никто не дал никаких ответов, потому что публично их никто не задал.Ну а что касается России, то мы все увидели, насколько мы защищены. Системно, стратегически, как угодно и столько, сколько нам будет угодно, да еще с процентами. Так что мы имеем право на спокойствие — мы его заработали. А что и кто про нас говорит или думает, нам решительно наплевать. Мы свои доводы предъявили, а Запад этим цифровым коллапсом собственные аргументы полностью дезавуировал.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960764221.html

https://ria.ru/20240719/aviarejsy-1960785895.html

https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960782201.html

https://ria.ru/20240719/it-sboy-1960753408.html

https://ria.ru/20240719/gosduma-1960713961.html

https://ria.ru/20240719/politik-1960779035.html

россия

америка

австралия

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, технологии, россия, америка, австралия, нато, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, по (программное обеспечение), it-индустрия, санкции, санкции в отношении россии