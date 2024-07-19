https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960693113.html

CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою

CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою - РИА Новости, 19.07.2024

CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою

Компания CrowdStrike, чье программное обеспечение вызвало глобальный технический сбой, выявила причину и работает над ее устранением, написал глава фирмы Джордж РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:57

2024-07-19T12:57

2024-07-19T14:00

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

в мире

технологии

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания CrowdStrike, чье программное обеспечение вызвало глобальный технический сбой, выявила причину и работает над ее устранением, написал глава фирмы Джордж Курц в соцсети X."Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована, и применяются меры по ее решению", — говорится в публикации.Курц уточнил, проблема коснулась только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала. Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что этот глобальный сбой станет крупнейшим в истории.Облачная платформа Miсrosoft Azure, со своей стороны, сообщила, что рассматривает альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты.Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети. По данным издания Verge, причина — в ошибочном обновлении от CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления. В России сообщений о неполадках систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры. В Кремле также заявили, что все работает без сбоев.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что произошедшее может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов.

https://ria.ru/20240719/mask-1960668629.html

https://ria.ru/20240719/oae-1960680743.html

https://ria.ru/20240719/soveschanie-1960654762.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире, технологии