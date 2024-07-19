CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою
Глава Crowdstrike: проблема, приведшая к всемирному сбою, не вызвана кибератакой
© AP Photo / Gregorio BorgiaПассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя
© AP Photo / Gregorio Borgia
Пассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания CrowdStrike, чье программное обеспечение вызвало глобальный технический сбой, выявила причину и работает над ее устранением, написал глава фирмы Джордж Курц в соцсети X.
"Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована, и применяются меры по ее решению", — говорится в публикации.
Курц уточнил, проблема коснулась только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.
Облачная платформа Miсrosoft Azure, со своей стороны, сообщила, что рассматривает альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты.
Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя
дополняется ...
Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети. По данным издания Verge, причина — в ошибочном обновлении от CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления.
В России сообщений о неполадках систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры. В Кремле также заявили, что все работает без сбоев.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что произошедшее может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов.