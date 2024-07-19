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CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою - РИА Новости, 19.07.2024
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12:57 19.07.2024 (обновлено: 14:00 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960693113.html
CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою
CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою - РИА Новости, 19.07.2024
CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою
Компания CrowdStrike, чье программное обеспечение вызвало глобальный технический сбой, выявила причину и работает над ее устранением, написал глава фирмы Джордж РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:57
2024-07-19T14:00
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
в мире
технологии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания CrowdStrike, чье программное обеспечение вызвало глобальный технический сбой, выявила причину и работает над ее устранением, написал глава фирмы Джордж Курц в соцсети X."Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована, и применяются меры по ее решению", — говорится в публикации.Курц уточнил, проблема коснулась только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала. Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что этот глобальный сбой станет крупнейшим в истории.Облачная платформа Miсrosoft Azure, со своей стороны, сообщила, что рассматривает альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты.Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети. По данным издания Verge, причина — в ошибочном обновлении от CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления. В России сообщений о неполадках систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры. В Кремле также заявили, что все работает без сбоев.Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что произошедшее может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов.
https://ria.ru/20240719/mask-1960668629.html
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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, в мире, технологии
Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, В мире, Технологии
CrowdStrike устраняет проблему, которая привела к глобальному сбою

Глава Crowdstrike: проблема, приведшая к всемирному сбою, не вызвана кибератакой

© AP Photo / Gregorio BorgiaПассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя
Пассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Пассажиры в аэропорту Рима во время отмены или переноса рейсов из-за глобального сбоя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания CrowdStrike, чье программное обеспечение вызвало глобальный технический сбой, выявила причину и работает над ее устранением, написал глава фирмы Джордж Курц в соцсети X.
"Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована, и применяются меры по ее решению", — говорится в публикации.
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Курц уточнил, проблема коснулась только ОС Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.
Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что этот глобальный сбой станет крупнейшим в истории.
Облачная платформа Miсrosoft Azure, со своей стороны, сообщила, что рассматривает альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты.
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Утром в пятницу по всему миру произошел сбой техники, работающей на базе Windows. Пострадали операторы связи, банки, авиакомпании, больницы, торговые сети. По данным издания Verge, причина — в ошибочном обновлении от CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления.
В России сообщений о неполадках систем в аэропортах не поступало, отметили в Минцифры. В Кремле также заявили, что все работает без сбоев.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что произошедшее может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов.
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Глобальный сбой в работе банков и авиакомпанийВ миреТехнологии
 
 
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