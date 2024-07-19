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Miсrosoft Azure прокомментировала масштабный сбой - РИА Новости, 19.07.2024
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12:13 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/misrosoft-1960678400.html
Miсrosoft Azure прокомментировала масштабный сбой
Miсrosoft Azure прокомментировала масштабный сбой - РИА Новости, 19.07.2024
Miсrosoft Azure прокомментировала масштабный сбой
Облачная платформа Miсrosoft Azure, в в заявлении о масштабном сбое, сообщила, что ей известно о проблеме, рассматриваются альтернативы, которыми могут... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:13
2024-07-19T12:13
технологии
microsoft corporation
в мире
сша
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачная платформа Miсrosoft Azure, в в заявлении о масштабном сбое, сообщила, что ей известно о проблеме, рассматриваются альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты. "Нам стало известно о проблеме, которая затронула управление Windows и.... CrowdStrike виртуальными машинами... Нам известно об этой проблеме и мы рассматриваем потенциальные альтернативы, которыми клиенты Azure могут воспользоваться для стабилизации", - говорится в комментарии Microsoft Azure. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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технологии, microsoft corporation, в мире, сша
Технологии, Microsoft Corporation, В мире, США
Miсrosoft Azure прокомментировала масштабный сбой

Облачная платформа Miсrosoft Azure заявила, что ей известно о масштабном сбое

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачная платформа Miсrosoft Azure, в в заявлении о масштабном сбое, сообщила, что ей известно о проблеме, рассматриваются альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты.
"Нам стало известно о проблеме, которая затронула управление Windows и.... CrowdStrike виртуальными машинами... Нам известно об этой проблеме и мы рассматриваем потенциальные альтернативы, которыми клиенты Azure могут воспользоваться для стабилизации", - говорится в комментарии Microsoft Azure.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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