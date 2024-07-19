https://ria.ru/20240719/misrosoft-1960678400.html

Miсrosoft Azure прокомментировала масштабный сбой

Miсrosoft Azure прокомментировала масштабный сбой - РИА Новости, 19.07.2024

Miсrosoft Azure прокомментировала масштабный сбой

Облачная платформа Miсrosoft Azure, в в заявлении о масштабном сбое, сообщила, что ей известно о проблеме, рассматриваются альтернативы, которыми могут... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:13

2024-07-19T12:13

2024-07-19T12:13

технологии

microsoft corporation

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_58edd1b1bf02b469e80d8d1e2aa62b5d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачная платформа Miсrosoft Azure, в в заявлении о масштабном сбое, сообщила, что ей известно о проблеме, рассматриваются альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты. "Нам стало известно о проблеме, которая затронула управление Windows и.... CrowdStrike виртуальными машинами... Нам известно об этой проблеме и мы рассматриваем потенциальные альтернативы, которыми клиенты Azure могут воспользоваться для стабилизации", - говорится в комментарии Microsoft Azure. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/sboj-1960672106.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, microsoft corporation, в мире, сша