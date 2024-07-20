https://ria.ru/20240720/vybory-1960849588.html

Хуситы не признают итоги выборов в США

Хуситы не признают итоги выборов в США - РИА Новости, 20.07.2024

Хуситы не признают итоги выборов в США

Джозеф Байден близок к тому, чтобы сняться с президентской гонки. Чудом уцелевший Дональд Трамп, которого отделяли от смерти считанные миллиметры, обрел бешеную РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:00

2024-07-20T08:00

2024-07-20T09:17

аналитика

сша

америка

дональд трамп

вооруженные силы сша

выборы президента сша — 2024

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955898969_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_35e905cefec4f64f16d8c6b3419f3acf.jpg

Джозеф Байден близок к тому, чтобы сняться с президентской гонки. Чудом уцелевший Дональд Трамп, которого отделяли от смерти считанные миллиметры, обрел бешеную популярность, и его победа на американских выборах в ноябре кажется предрешенной. Миллионы людей как в самой Америке, так и за ее пределами связывают с именем Трампа надежды на лучшее будущее: одни мечтают о возрождении американского величия, другие — о прекращении конфликта на Украине.Но надо признать, что становление Америки Great Again — в том качестве, как видит ее Трамп, то есть в качестве глобальной империи, способной сделать тактическое отступление на Евразийском континенте, чтобы вскоре вернуться, — прямо противоречит умиротворению украинского кризиса. Хотя бы потому, что Трамп выступает за сохранение доллара как всемирной валюты (о чем сказано в новой программе, принятой на недавнем съезде Республиканской партии США), а украинский кризис — лишь один из эпизодов (пусть и самый важный для нас) кризиса мирового, выходом из которого как раз и должно стать строительство многополярного мира, где о всемирной роли доллара не может быть и речи.Америка все еще сильна и при удачном стечении обстоятельств может позволить себе глобальное присутствие. Но сила нередко оборачивается слабостью: вынужденная агрессивно поддерживать собственные интересы по всему миру сверхдержава неизбежно распыляет силы. Поэтому любое точное воздействие и любой точный укол могут стать смертельными. И, понимая это, предпочтительнее не ввязываться в прямое противостояние с истекающим кровью хищником, но придерживаться стратегии непрямых действий.Действия хуситов, наносящих болезненные удары по интересам американской глобальной империи на Ближнем Востоке, вполне соответствуют этой стратегии. Неизвестно, знакомы ли вожди этого воинственного движения с трудами Бэзила Лиддела Гарта (создателя "Стратегии непрямых действий") или классиков геополитики, но их поведение вполне может быть описано через подобную логику.Во-первых, блокируя (насколько это возможно для сравнительно небольшого движения) Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Аденский залив и Красное море, они зеркально повторяют один из ключевых принципов атлантистской геополитики: контроль над проливами и портами. И если в атлантистском (морском) почтении это направлено против сухопутных держав, то хуситы, напротив, наносят урон западным страховым компаниям (прежде всего британским), контролирующим поток грузов в этом регионе.Во-вторых, вытесняя дорогостоящий флот коалиции, возглавляемой США, при помощи дешевых средств поражения (например, дронов), хуситы сводят на нет миф об американском военном могуществе (особенно морском). Так, авианосная группа во главе с авианосцем "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower) была вынуждена покинуть Красное море. Хуситы неоднократно заявляли об ударах по авианосцу, хотя Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергало это.Удар по мифу в конечном итоге обходится Соединенным Штатам гораздо дороже подбитого авианосца. Все игроки региона увидели, что единственная сверхдержава больше не может обеспечить собственную безопасность в традиционной для себя морской стихии (что с точки зрения геополитики свидетельствует о ее упадке). И любой президент США — вне зависимости от партийной принадлежности — должен будет сделать выбор: оставить регион (поскольку здешние державы уже не готовы добровольно играть по их правилам) или, напротив, нарастить военное присутствие (компенсируя репутационные потери проявлением силы). Оба варианта хуже для Штатов и лучше для их противников — даже последний, ведущий в конечном итоге к перенапряжению сил и закату американского могущества.Хуситы наносят удары и по "непотопляемому авианосцу" Америки на Ближнем Востоке — Израилю. Так, недавно вооруженные формирования йеменского правительства "Ансар Аллах" нанесли удар по Тель-Авиву с помощью нового БПЛА "Яффа" (Yaffa). Взрыв произошел неподалеку от дипломатического представительства США.Примечательно, что запущенный из Йемена БПЛА пролетел примерно две тысячи километров, миновав систему ПВО Израиля. Это первый удар такой дальности, нанесенный хуситами по Израилю, и звонкая пощечина как для него, так и для главного военного союзника — США.Свои действия хуситы оправдывают реакцией на жесткую политику Израиля по отношению к Газе. Но поскольку Америка давно и прочно связала свою судьбу с политическим курсом Израиля, ни один из нынешних кандидатов в президенты не способен дипломатически решить этот конфликт, отравляющий Ближний Восток. Силовое решение также кажется маловероятным, ведь операция "Страж процветания", объявленная 18 декабря 2023 года министром обороны США и проводимая коалицией во главе со Штатами в Красном море и Аденском заливе, фактически провалилась. Таким образом, малочисленные и плохо вооруженные хуситы (в сравнении с силами США) смогли втянуть гегемона в продолжительное и затратное противостояние, заведомо проигрышное для него. Это противостояние продолжится вне зависимости от итогов выборов в США — можно сказать, что хуситы их попросту не признают. И, видя уязвимость глобальной американской империи, России вряд ли нужно делать ставку на смену хозяина Белого дома. Гораздо более выигрышной выглядит ставка на стратегию непрямых действий.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

сша

америка

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

аналитика, сша, америка, дональд трамп, вооруженные силы сша, выборы президента сша — 2024, израиль