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Володин встретился с президентом Никарагуа
Володин встретился с президентом Никарагуа - РИА Новости, 20.07.2024
Володин встретился с президентом Никарагуа
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передал теплые слова приветствия и послание от российского президента... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T22:58
2024-07-20T22:58
2024-07-20T23:11
никарагуа
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даниэль ортега
владимир путин
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МАНАГУА, 20 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передал теплые слова приветствия и послание от российского президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.Председатель Государственной Думы в рамках рабочего визита в Манагуа встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.Володин передал теплые слова приветствия и послание от Путина.
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никарагуа, вячеслав володин, даниэль ортега, владимир путин, манагуа (город), политика
Никарагуа, Вячеслав Володин, Даниэль Ортега, Владимир Путин, Манагуа (город), Политика
Володин встретился с президентом Никарагуа
Володин встретился с президентом Никарагуа Ортегой и передал послание от Путина