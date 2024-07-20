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Володин встретился с президентом Никарагуа - РИА Новости, 20.07.2024
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22:58 20.07.2024 (обновлено: 23:11 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/vstrecha-1960977631.html
Володин встретился с президентом Никарагуа
Володин встретился с президентом Никарагуа - РИА Новости, 20.07.2024
Володин встретился с президентом Никарагуа
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передал теплые слова приветствия и послание от российского президента... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T22:58
2024-07-20T23:11
никарагуа
вячеслав володин
даниэль ортега
владимир путин
манагуа (город)
политика
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МАНАГУА, 20 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передал теплые слова приветствия и послание от российского президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.Председатель Государственной Думы в рамках рабочего визита в Манагуа встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.Володин передал теплые слова приветствия и послание от Путина.
https://ria.ru/20240720/gosduma-1960873983.html
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никарагуа, вячеслав володин, даниэль ортега, владимир путин, манагуа (город), политика
Никарагуа, Вячеслав Володин, Даниэль Ортега, Владимир Путин, Манагуа (город), Политика
Володин встретился с президентом Никарагуа

Володин встретился с президентом Никарагуа Ортегой и передал послание от Путина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАНАГУА, 20 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передал теплые слова приветствия и послание от российского президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель Государственной Думы в рамках рабочего визита в Манагуа встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.
Володин передал теплые слова приветствия и послание от Путина.
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НикарагуаВячеслав ВолодинДаниэль ОртегаВладимир ПутинМанагуа (город)Политика
 
 
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