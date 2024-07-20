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Володин встретился с президентом Никарагуа

Володин встретился с президентом Никарагуа - РИА Новости, 20.07.2024

Володин встретился с президентом Никарагуа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передал теплые слова приветствия и послание от российского президента... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T22:58

2024-07-20T22:58

2024-07-20T23:11

никарагуа

вячеслав володин

даниэль ортега

владимир путин

манагуа (город)

политика

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МАНАГУА, 20 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передал теплые слова приветствия и послание от российского президента Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.Председатель Государственной Думы в рамках рабочего визита в Манагуа встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.Володин передал теплые слова приветствия и послание от Путина.

https://ria.ru/20240720/gosduma-1960873983.html

никарагуа

манагуа (город)

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никарагуа, вячеслав володин, даниэль ортега, владимир путин, манагуа (город), политика