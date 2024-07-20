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Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию - РИА Новости, 20.07.2024
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09:56 20.07.2024 (обновлено: 10:11 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/vizit-1960883933.html
Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию
Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию - РИА Новости, 20.07.2024
Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию
Временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза в интервью РИА Новости не исключил визита президента страны в Россию после выборов. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:56
2024-07-20T10:11
россия
шри-ланка
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза в интервью РИА Новости не исключил визита президента страны в Россию после выборов. "Не сразу. Вы наверняка знаете, что у нас сейчас период выборов, и если такой визит и состоится, то после них", - сказал Амза, отвечая на вопрос о возможности визита президента. Президент Шри-Ланки, тогда на этом посту находился Майтрипала Сирисена, последний раз посещал Россию в 2017 году.
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россия, шри-ланка
Россия, Шри-Ланка
Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию

Поверенный Амза не исключил визита президента Шри-Ланки в Россию после выборов

© Фото : Посольство Шри-Ланки в МосквеВременный поверенный в делах Шри-Ланки в Москве Пакир Мохидин Амза
Временный поверенный в делах Шри-Ланки в Москве Пакир Мохидин Амза - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Посольство Шри-Ланки в Москве
Временный поверенный в делах Шри-Ланки в Москве Пакир Мохидин Амза. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза в интервью РИА Новости не исключил визита президента страны в Россию после выборов.
«
"Не сразу. Вы наверняка знаете, что у нас сейчас период выборов, и если такой визит и состоится, то после них", - сказал Амза, отвечая на вопрос о возможности визита президента.
Президент Шри-Ланки, тогда на этом посту находился Майтрипала Сирисена, последний раз посещал Россию в 2017 году.
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