https://ria.ru/20240720/vizit-1960883933.html
Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию
Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию - РИА Новости, 20.07.2024
Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию
Временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза в интервью РИА Новости не исключил визита президента страны в Россию после выборов. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:56
2024-07-20T09:56
2024-07-20T10:11
россия
шри-ланка
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза в интервью РИА Новости не исключил визита президента страны в Россию после выборов. "Не сразу. Вы наверняка знаете, что у нас сейчас период выборов, и если такой визит и состоится, то после них", - сказал Амза, отвечая на вопрос о возможности визита президента. Президент Шри-Ланки, тогда на этом посту находился Майтрипала Сирисена, последний раз посещал Россию в 2017 году.
https://ria.ru/20240720/vizy-1960871571.html
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россия, шри-ланка
Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию
Поверенный Амза не исключил визита президента Шри-Ланки в Россию после выборов