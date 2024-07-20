https://ria.ru/20240720/vizit-1960883933.html

Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию

Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию - РИА Новости, 20.07.2024

Поверенный в делах Шри-Ланки не исключил визита президента страны в Россию

Временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза в интервью РИА Новости не исключил визита президента страны в Россию после выборов. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:56

2024-07-20T09:56

2024-07-20T10:11

россия

шри-ланка

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Временный поверенный в делах Шри-Ланки в РФ Пакир Амза в интервью РИА Новости не исключил визита президента страны в Россию после выборов. "Не сразу. Вы наверняка знаете, что у нас сейчас период выборов, и если такой визит и состоится, то после них", - сказал Амза, отвечая на вопрос о возможности визита президента. Президент Шри-Ланки, тогда на этом посту находился Майтрипала Сирисена, последний раз посещал Россию в 2017 году.

https://ria.ru/20240720/vizy-1960871571.html

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