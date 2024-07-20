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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 20.07.2024 (обновлено: 23:59 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960979391.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, а также Черниговской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T23:33
2024-07-20T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кировоградская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
черниговская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, а также Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже почти 15 часов. В Днепропетровской области тревога была объявлена в 21.20 мск, в Николаевской – в 23.03, в Сумской – в 23.18, в Кировоградской – в 23.23.В 23.38 тревога была также объявлена в Черниговской области.Тревога также объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, россия, украина, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Черниговская область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, а также Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже почти 15 часов. В Днепропетровской области тревога была объявлена в 21.20 мск, в Николаевской – в 23.03, в Сумской – в 23.18, в Кировоградской – в 23.23.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
В 23.38 тревога была также объявлена в Черниговской области.
Тревога также объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКировоградская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЧерниговская область
 
 
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