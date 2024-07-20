https://ria.ru/20240720/ukraina-1960979391.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, а также Черниговской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T23:33

2024-07-20T23:33

2024-07-20T23:59

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, а также Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже почти 15 часов. В Днепропетровской области тревога была объявлена в 21.20 мск, в Николаевской – в 23.03, в Сумской – в 23.18, в Кировоградской – в 23.23.В 23.38 тревога была также объявлена в Черниговской области.Тревога также объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, черниговская область