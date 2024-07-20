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Турция предложила разместить в Сомали элементы ВС на два года - РИА Новости, 20.07.2024
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10:51 20.07.2024 (обновлено: 10:54 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/turtsiya-1960889766.html
Турция предложила разместить в Сомали элементы ВС на два года
Турция предложила разместить в Сомали элементы ВС на два года - РИА Новости, 20.07.2024
Турция предложила разместить в Сомали элементы ВС на два года
Элементы ВС Турции могут быть размещены в Сомали сроком на два года для поддержки деятельности по обеспечению безопасности и борьбы с терроризмом,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T10:51
2024-07-20T10:54
турция
сомали
аденский залив
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Элементы ВС Турции могут быть размещены в Сомали сроком на два года для поддержки деятельности по обеспечению безопасности и борьбы с терроризмом, соответствующее предложение направил в парламент президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет проправительственная газета Yeni Şafak. "В рамках соглашения об оборонном сотрудничестве между Турцией и Сомали в Великое национальное собрание Турции (парламент) было направлено предложение президента о размещении в Сомали элементов турецких вооружённых сил сроком на два года для поддержки деятельности по обеспечению безопасности Сомали против терроризма и других угроз. В документе, направленном в Президиум Великого национального собрания Турции за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечается, что в рамках действующих соглашений между Турцией и Сомали проводятся мероприятия по обучению, оказанию помощи и консультированию в целях обеспечения безопасности и стабильности в Сомали", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что военно-морские подразделения ВС Турции эффективно поддерживают усилия по борьбе с морским бандитизмом, вооружённым разбоем и морским терроризмом в Аденском заливе, у побережья Сомали (за исключением территориальных вод Сомали), в Аравийском море и прилегающих регионах в рамках разрешения, выданного Великим национальным собранием Турции с 2009 года и в последний раз продлённого на один год 17 января 2024 года.
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турция, сомали, аденский залив, в мире
Турция, Сомали, Аденский залив, В мире
Турция предложила разместить в Сомали элементы ВС на два года

Yeni Şafak: Турция может разместить в Сомали элементы ВС на два года

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Элементы ВС Турции могут быть размещены в Сомали сроком на два года для поддержки деятельности по обеспечению безопасности и борьбы с терроризмом, соответствующее предложение направил в парламент президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет проправительственная газета Yeni Şafak.
«
"В рамках соглашения об оборонном сотрудничестве между Турцией и Сомали в Великое национальное собрание Турции (парламент) было направлено предложение президента о размещении в Сомали элементов турецких вооружённых сил сроком на два года для поддержки деятельности по обеспечению безопасности Сомали против терроризма и других угроз. В документе, направленном в Президиум Великого национального собрания Турции за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечается, что в рамках действующих соглашений между Турцией и Сомали проводятся мероприятия по обучению, оказанию помощи и консультированию в целях обеспечения безопасности и стабильности в Сомали", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что военно-морские подразделения ВС Турции эффективно поддерживают усилия по борьбе с морским бандитизмом, вооружённым разбоем и морским терроризмом в Аденском заливе, у побережья Сомали (за исключением территориальных вод Сомали), в Аравийском море и прилегающих регионах в рамках разрешения, выданного Великим национальным собранием Турции с 2009 года и в последний раз продлённого на один год 17 января 2024 года.
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