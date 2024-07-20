https://ria.ru/20240720/turtsiya-1960889766.html

Турция предложила разместить в Сомали элементы ВС на два года

Турция предложила разместить в Сомали элементы ВС на два года - РИА Новости, 20.07.2024

Турция предложила разместить в Сомали элементы ВС на два года

Элементы ВС Турции могут быть размещены в Сомали сроком на два года для поддержки деятельности по обеспечению безопасности и борьбы с терроризмом,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:51

2024-07-20T10:51

2024-07-20T10:54

турция

сомали

аденский залив

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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Элементы ВС Турции могут быть размещены в Сомали сроком на два года для поддержки деятельности по обеспечению безопасности и борьбы с терроризмом, соответствующее предложение направил в парламент президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет проправительственная газета Yeni Şafak. "В рамках соглашения об оборонном сотрудничестве между Турцией и Сомали в Великое национальное собрание Турции (парламент) было направлено предложение президента о размещении в Сомали элементов турецких вооружённых сил сроком на два года для поддержки деятельности по обеспечению безопасности Сомали против терроризма и других угроз. В документе, направленном в Президиум Великого национального собрания Турции за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечается, что в рамках действующих соглашений между Турцией и Сомали проводятся мероприятия по обучению, оказанию помощи и консультированию в целях обеспечения безопасности и стабильности в Сомали", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что военно-морские подразделения ВС Турции эффективно поддерживают усилия по борьбе с морским бандитизмом, вооружённым разбоем и морским терроризмом в Аденском заливе, у побережья Сомали (за исключением территориальных вод Сомали), в Аравийском море и прилегающих регионах в рамках разрешения, выданного Великим национальным собранием Турции с 2009 года и в последний раз продлённого на один год 17 января 2024 года.

https://ria.ru/20240601/turtsiya-1949903847.html

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сомали

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турция, сомали, аденский залив, в мире