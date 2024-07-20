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"Страсти накалены". Пушков спрогнозировал развитие ситуации в США

"Страсти накалены". Пушков спрогнозировал развитие ситуации в США - РИА Новости, 20.07.2024

"Страсти накалены". Пушков спрогнозировал развитие ситуации в США

Президентские выборы в США могут стать острейшим гражданским конфликтом, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T00:34

2024-07-20T00:34

2024-07-20T01:02

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президентские выборы в США могут стать острейшим гражданским конфликтом, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США в пятницу заявило, что намерено выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к главе государства снять свою кандидатуру. "С учетом того, насколько накалены страсти после покушения на (Дональда) Трампа и насколько расколота Америка, само ноябрьское голосование может превратиться не в выборы, а в острейший гражданский конфликт", - написал Пушков. Сенатор добавил, что причиной, по которой Демократическая партия "делает ставку" на Байдена, является отсутствие для демократов других подходящих кандидатов. По словам Пушкова, из-за этого "слабеющего на глазах Байдена будут "вытягивать" на второй срок всеми возможными и невозможными способами". На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

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в мире, сша, америка, джо байден, алексей пушков, камала харрис, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024