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Вопрос об избрании главы Совфеда внесут в повестку заседания 25 сентября - РИА Новости, 20.07.2024
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09:53 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/sovfed-1960883747.html
Вопрос об избрании главы Совфеда внесут в повестку заседания 25 сентября
Вопрос об избрании главы Совфеда внесут в повестку заседания 25 сентября - РИА Новости, 20.07.2024
Вопрос об избрании главы Совфеда внесут в повестку заседания 25 сентября
Вопрос об избрании главы Совета Федерации будет включен в повестку первого осеннего заседания палаты 25 сентября, сенаторы единогласно поддержат кандидатуру... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:53
2024-07-20T09:53
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вопрос об избрании главы Совета Федерации будет включен в повестку первого осеннего заседания палаты 25 сентября, сенаторы единогласно поддержат кандидатуру действующего спикера Валентины Матвиенко, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Срок полномочий Матвиенко истекает в сентябре текущего года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь предложил ее кандидатуру в качестве сенатора от региона в тройке кандидатов на пост члена Совета Федерации. Матвиенко с 2011 года представляет в Совфеде Северную столицу. "Вопрос об избрании председателя Совета Федерации будет включен в повестку заседания (палаты) 25 сентября", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что после выборов, до первого пленарного заседания Матвиенко продолжит исполнять обязанности спикера Совфеда. Собеседник агентства ожидает, что на первом осеннем заседании Совфеда произойдет переподтверждение полномочий Матвиенко в качестве сенатора и "мы единогласно проголосуем за ее избрание председателем Совета Федерации".
https://radiosputnik.ru/20240714/nato-1959602881.html
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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Вопрос об избрании главы Совфеда внесут в повестку заседания 25 сентября

Сенаторы единогласно поддержат кандидатуру Матвиенко на первом осеннем заседании

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вопрос об избрании главы Совета Федерации будет включен в повестку первого осеннего заседания палаты 25 сентября, сенаторы единогласно поддержат кандидатуру действующего спикера Валентины Матвиенко, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Срок полномочий Матвиенко истекает в сентябре текущего года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь предложил ее кандидатуру в качестве сенатора от региона в тройке кандидатов на пост члена Совета Федерации. Матвиенко с 2011 года представляет в Совфеде Северную столицу.
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"Вопрос об избрании председателя Совета Федерации будет включен в повестку заседания (палаты) 25 сентября", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что после выборов, до первого пленарного заседания Матвиенко продолжит исполнять обязанности спикера Совфеда.
Собеседник агентства ожидает, что на первом осеннем заседании Совфеда произойдет переподтверждение полномочий Матвиенко в качестве сенатора и "мы единогласно проголосуем за ее избрание председателем Совета Федерации".
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