https://ria.ru/20240720/prigovor-1960925482.html

Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ

Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ - РИА Новости, 20.07.2024

Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ

Дипломаты ведут консультации по вариантам развития ситуации с приговоренным в Белоруссии к казни гражданином Германии, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:39

2024-07-20T15:39

2024-07-20T21:29

белоруссия

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МИНСК, 20 июл — РИА Новости. Дипломаты ведут консультации по вариантам развития ситуации с приговоренным в Белоруссии к казни гражданином Германии, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.Ранее Министерство иностранных дел Германии сообщило, что гражданин ФРГ — наемник, воевавший на стороне ВСУ, — приговорен к смертной казни в Белоруссии."Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были. <...> С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", — сказал пресс-секретарь.Он подчеркнул, что "данный преступник" является гражданином Германии, поэтому Белоруссии "понятна забота о нем германской стороны"."В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ", — добавил Глаз.

https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960800850.html

https://radiosputnik.ru/20240525/pasport-1948343056.html

белоруссия

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белоруссия, германия, в мире