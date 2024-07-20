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Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ - РИА Новости, 20.07.2024
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15:39 20.07.2024 (обновлено: 21:29 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/prigovor-1960925482.html
Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ
Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ - РИА Новости, 20.07.2024
Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ
Дипломаты ведут консультации по вариантам развития ситуации с приговоренным в Белоруссии к казни гражданином Германии, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:39
2024-07-20T21:29
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МИНСК, 20 июл — РИА Новости. Дипломаты ведут консультации по вариантам развития ситуации с приговоренным в Белоруссии к казни гражданином Германии, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.Ранее Министерство иностранных дел Германии сообщило, что гражданин ФРГ — наемник, воевавший на стороне ВСУ, — приговорен к смертной казни в Белоруссии.&quot;Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были. &lt;...&gt; С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран&quot;, — сказал пресс-секретарь.Он подчеркнул, что "данный преступник" является гражданином Германии, поэтому Белоруссии "понятна забота о нем германской стороны".&quot;В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ&quot;, — добавил Глаз.
https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960800850.html
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белоруссия, германия, в мире
Белоруссия, Германия, В мире
Белоруссия ведет консультации по приговору к казни гражданина ФРГ

МИД Белоруссии ведет консультации по ситуации с приговоренным к казни немцем

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВход в здание МИД Белоруссии в Минске
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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Вход в здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 20 июл — РИА Новости. Дипломаты ведут консультации по вариантам развития ситуации с приговоренным в Белоруссии к казни гражданином Германии, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Ранее Министерство иностранных дел Германии сообщило, что гражданин ФРГ — наемник, воевавший на стороне ВСУ, — приговорен к смертной казни в Белоруссии.
«

"Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были. <...> С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", — сказал пресс-секретарь.

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Он подчеркнул, что "данный преступник" является гражданином Германии, поэтому Белоруссии "понятна забота о нем германской стороны".
«

"В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ", — добавил Глаз.

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