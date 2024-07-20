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В системе образования может появиться портфолио школьника - РИА Новости, 20.07.2024
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08:52 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/portfolio-1960877295.html
В системе образования может появиться портфолио школьника
В системе образования может появиться портфолио школьника - РИА Новости, 20.07.2024
В системе образования может появиться портфолио школьника
Портфолио школьника, где будут отражены его достижения и оценки, полученные на протяжении всего обучения, может появиться в системе школьного образования, это... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:52
2024-07-20T08:52
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Портфолио школьника, где будут отражены его достижения и оценки, полученные на протяжении всего обучения, может появиться в системе школьного образования, это способно изменить подход к итоговой экзаменации учеников, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что при такой системе экзамены, возможно, будут уже не нужны. "Я вижу в долгосрочной перспективе, что мы будем уходить в область все-таки того, что будут все больше и больше фиксироваться результаты ребенка на долгом промежутке его обучения. Например, в этом году вышло постановление правительства - Всероссийские проверочные работы стали обязательными. Вот они будут фиксироваться в системе. Этот результат будет для нас верифицирован. И в будущем у нас накопится банк данных, начиная с тех ребят, которые сейчас в четвертом классе и впервые напишут эти работы", - сказал Музаев. По его словам, достижения ребенка в волонтерстве, искусстве, спорте и иных активностях также необходимо фиксировать и заносить в его портфолио. "Если мы научимся их (достижения – ред.) учитывать и сделаем так, чтобы поэтапно эти достижения не вызывали ни у кого сомнений, что они реальные, и с 4 по 11 класс все это фиксировать, и тогда у нас, конечно, будет другая картинка и, возможно, другой подход совершенно к экзамену… И, возможно, тогда, если это получится, экзамен не нужен будет", - отметил глава Рособрнадзора. По мнению Музаева, для высших учебных заведений главное – понимание, что ребенок освоил программу. Имея, такой набор данных можно по итогу получить "готовый портрет ребенка". "Но тогда это будет экзамен длиною в годы, потому что с четвертого класса ребенок мотивирован заниматься - кроме образовательных предметов - иной деятельностью, все это учитывается, все это нужно, чтобы он стал успешным через семь лет и это дало ему серьезную возможность получить аттестат и поступить в высшее учебное заведение", - заключил глава ведомства.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия
В системе образования может появиться портфолио школьника

Глава Рособрнадзора Музаев: портфолио ученика может появиться в системе школ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Учитель раскладывает тетради в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Портфолио школьника, где будут отражены его достижения и оценки, полученные на протяжении всего обучения, может появиться в системе школьного образования, это способно изменить подход к итоговой экзаменации учеников, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что при такой системе экзамены, возможно, будут уже не нужны.
«
"Я вижу в долгосрочной перспективе, что мы будем уходить в область все-таки того, что будут все больше и больше фиксироваться результаты ребенка на долгом промежутке его обучения. Например, в этом году вышло постановление правительства - Всероссийские проверочные работы стали обязательными. Вот они будут фиксироваться в системе. Этот результат будет для нас верифицирован. И в будущем у нас накопится банк данных, начиная с тех ребят, которые сейчас в четвертом классе и впервые напишут эти работы", - сказал Музаев.
По его словам, достижения ребенка в волонтерстве, искусстве, спорте и иных активностях также необходимо фиксировать и заносить в его портфолио. "Если мы научимся их (достижения – ред.) учитывать и сделаем так, чтобы поэтапно эти достижения не вызывали ни у кого сомнений, что они реальные, и с 4 по 11 класс все это фиксировать, и тогда у нас, конечно, будет другая картинка и, возможно, другой подход совершенно к экзамену… И, возможно, тогда, если это получится, экзамен не нужен будет", - отметил глава Рособрнадзора.
По мнению Музаева, для высших учебных заведений главное – понимание, что ребенок освоил программу. Имея, такой набор данных можно по итогу получить "готовый портрет ребенка". "Но тогда это будет экзамен длиною в годы, потому что с четвертого класса ребенок мотивирован заниматься - кроме образовательных предметов - иной деятельностью, все это учитывается, все это нужно, чтобы он стал успешным через семь лет и это дало ему серьезную возможность получить аттестат и поступить в высшее учебное заведение", - заключил глава ведомства.
Сдача первого ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
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