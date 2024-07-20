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Российские школьники завоевали шесть медалей на математической олимпиаде

Российские школьники завоевали шесть медалей на математической олимпиаде - РИА Новости, 20.07.2024

Российские школьники завоевали шесть медалей на математической олимпиаде

Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на международной математической олимпиаде, сообщили в Минпросвещения. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T16:04

2024-07-20T16:04

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на международной математической олимпиаде, сообщили в Минпросвещения. "В Великобритании подвели итоги 65-й Международной математической олимпиады (IMO-2024). Участники российской сборной получили четыре золотые медали и две серебряные. Ребята выполняли конкурсные испытания дистанционно с площадки Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге", — говорится в заявлении.В состав сборной вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады по математике 2023-2024 учебного года. Руководителем команды стал учитель из питерского президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов. Уточняется, что ученики решали шесть задач в течение двух дней. Задания охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, такой высокий результат стал возможен благодаря слаженной работе всех участников системы образования. "Мы активно развиваем поддержку талантливой молодежи на уровне общего образования. Уделяем внимание подготовке квалифицированных педагогов, оснащаем необходимым оборудованием педагогические вузы и школы, а также транслируем эффективный опыт на все регионы страны", — сказал министр.По его словам, таким образом формируется новое поколение специалистов, способных решать сложные задачи и вносить вклад в развитие науки и технологий России. Международная математическая олимпиада — ежегодный чемпионат мира по среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года.

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общество, великобритания, россия, сергей кравцов