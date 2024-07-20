https://ria.ru/20240720/mishustin-1960929345.html

Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой

Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой - РИА Новости, 20.07.2024

Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21-22 июля посетит Магадан с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T16:05

2024-07-20T16:05

2024-07-20T16:05

россия

магадан

магаданская область

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465979_0:973:2048:2125_1920x0_80_0_0_dbef3404f39d1eecf2c6c6b8b4e04eb3.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21-22 июля посетит Магадан с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба правительства. "Двадцать первого - двадцать второго июля Михаил Мишустин посетит Магадан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, председатель правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В графике рабочей поездки Мишустина также значится посещение завода по переработке и рафинированию рыбьего жира ООО "Омега-Си", Магаданского морского рыбного порта и парка "Маяк". В поездке также примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.

https://ria.ru/20240716/mishustin-1959994739.html

россия

магадан

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магадан, магаданская область, михаил мишустин