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Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой - РИА Новости, 20.07.2024
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16:05 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/mishustin-1960929345.html
Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой
Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой - РИА Новости, 20.07.2024
Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21-22 июля посетит Магадан с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:05
2024-07-20T16:05
россия
магадан
магаданская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21-22 июля посетит Магадан с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба правительства. "Двадцать первого - двадцать второго июля Михаил Мишустин посетит Магадан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, председатель правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В графике рабочей поездки Мишустина также значится посещение завода по переработке и рафинированию рыбьего жира ООО "Омега-Си", Магаданского морского рыбного порта и парка "Маяк". В поездке также примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.
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россия, магадан, магаданская область, михаил мишустин
Россия, Магадан, Магаданская область, Михаил Мишустин
Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой

Мишустин 21-22 июля посетит Магадан с рабочей поездкой

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21-22 июля посетит Магадан с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба правительства.
«
"Двадцать первого - двадцать второго июля Михаил Мишустин посетит Магадан", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, председатель правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
В графике рабочей поездки Мишустина также значится посещение завода по переработке и рафинированию рыбьего жира ООО "Омега-Си", Магаданского морского рыбного порта и парка "Маяк".
В поездке также примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр транспорта Роман Старовойт.
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РоссияМагаданМагаданская областьМихаил Мишустин
 
 
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