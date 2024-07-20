https://ria.ru/20240720/mid-1960909805.html

В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии

В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии - РИА Новости, 20.07.2024

В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии

Милитаризация севера Норвегии не усилит его безопасность, а лишь приведет к эскалации напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:47

2024-07-20T13:47

2024-07-20T13:48

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Милитаризация севера Норвегии не усилит его безопасность, а лишь приведет к эскалации напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пересмотр властями страны самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией. "Данное предложение в лучших традициях западных политтехнологов уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных тем, что жители региона "якобы не чувствуют себя в безопасности", будучи обделены присутствием союзников", - говорится в комментарии на сайте ведомства. "В связи с этим хотелось бы отметить, что милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности", - подчеркнула Захарова. Как указала Захарова, в МИД уже отмечали "постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост североатлантического альянса". "Все это делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности", - заявила она.Россия не угрожает Норвегии, указала официальный представитель МИД. "Уверены, что жители приграничного Восточного Финмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это как никто другой", - добавила она.

https://ria.ru/20240215/arktika-1927493233.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

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норвегия, россия, в мире