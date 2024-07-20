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В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии - РИА Новости, 20.07.2024
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13:47 20.07.2024 (обновлено: 13:48 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/mid-1960909805.html
В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии
В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии - РИА Новости, 20.07.2024
В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии
Милитаризация севера Норвегии не усилит его безопасность, а лишь приведет к эскалации напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:47
2024-07-20T13:48
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Милитаризация севера Норвегии не усилит его безопасность, а лишь приведет к эскалации напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пересмотр властями страны самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией. "Данное предложение в лучших традициях западных политтехнологов уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных тем, что жители региона "якобы не чувствуют себя в безопасности", будучи обделены присутствием союзников", - говорится в комментарии на сайте ведомства. "В связи с этим хотелось бы отметить, что милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности", - подчеркнула Захарова. Как указала Захарова, в МИД уже отмечали "постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост североатлантического альянса". "Все это делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности", - заявила она.Россия не угрожает Норвегии, указала официальный представитель МИД. "Уверены, что жители приграничного Восточного Финмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это как никто другой", - добавила она.
https://ria.ru/20240215/arktika-1927493233.html
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норвегия, россия, в мире
Норвегия, Россия, В мире
В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии

Захарова: милитаризация севера Норвегии приведет к эскалации напряженности

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Kelly L. StreetВоеннослужащие армии Норвегии
Военнослужащие армии Норвегии - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Kelly L. Street
Военнослужащие армии Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Милитаризация севера Норвегии не усилит его безопасность, а лишь приведет к эскалации напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пересмотр властями страны самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией.
«
"Данное предложение в лучших традициях западных политтехнологов уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных тем, что жители региона "якобы не чувствуют себя в безопасности", будучи обделены присутствием союзников", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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«
"В связи с этим хотелось бы отметить, что милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности", - подчеркнула Захарова.
Как указала Захарова, в МИД уже отмечали "постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост североатлантического альянса".
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"Все это делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности", - заявила она.
Россия не угрожает Норвегии, указала официальный представитель МИД.
«
"Уверены, что жители приграничного Восточного Финмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это как никто другой", - добавила она.
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