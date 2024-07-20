В МИД прокомментировали милитаризацию севера Норвегии
Захарова: милитаризация севера Норвегии приведет к эскалации напряженности
Военнослужащие армии Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Милитаризация севера Норвегии не усилит его безопасность, а лишь приведет к эскалации напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пересмотр властями страны самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией.
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"Данное предложение в лучших традициях западных политтехнологов уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных тем, что жители региона "якобы не чувствуют себя в безопасности", будучи обделены присутствием союзников", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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"В связи с этим хотелось бы отметить, что милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности", - подчеркнула Захарова.
Как указала Захарова, в МИД уже отмечали "постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост североатлантического альянса".
"Все это делается под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности", - заявила она.
Россия не угрожает Норвегии, указала официальный представитель МИД.
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"Уверены, что жители приграничного Восточного Финмарка, который без малого 80 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия, осознают это как никто другой", - добавила она.
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