https://ria.ru/20240720/magistral-1960945368.html

Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург

Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 20.07.2024

Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург

Подготовительные работы к строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, концессия по которой была... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:50

2024-07-20T17:50

2024-07-20T17:52

экономика

россия

москва

санкт-петербург

роман старовойт

михаил мишустин

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подготовительные работы к строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, концессия по которой была подписана, должны начаться в 2024 году, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург было подписано 5 июля, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Там по этапам, но строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы уже в этом году", - сказал Старовойт на вопрос о сроках начала масштабного строительства магистрали ВСМ Москва-Санкт-Петербург после того, как недавно было подписано концессионное соглашение. По его словам, вчера в правительстве было одно из первых совещаний после подписания концессии. Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства, активно принимают участие регионы, уточняется трассировка, расположение транспортно-пересадочных узлов, потому что это напрямую будет влиять на пассажиропоток, удобство, безопасность. "Эти моменты сейчас все уточняются", - сказал Старовойт. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Росжелдор ранее сообщал, что строительство ВСМ будет вестись в рамках концессионного соглашения, где концендентом выступает Росжелдор, а концессионером – ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер".

https://ria.ru/20240215/magistrali-1927683023.html

https://ria.ru/20240606/nikitin-1951167121.html

россия

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, михаил мишустин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)