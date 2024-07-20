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Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 20.07.2024
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17:50 20.07.2024 (обновлено: 17:52 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/magistral-1960945368.html
Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург
Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 20.07.2024
Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург
Подготовительные работы к строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, концессия по которой была... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:50
2024-07-20T17:52
экономика
россия
москва
санкт-петербург
роман старовойт
михаил мишустин
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подготовительные работы к строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, концессия по которой была подписана, должны начаться в 2024 году, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург было подписано 5 июля, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Там по этапам, но строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы уже в этом году", - сказал Старовойт на вопрос о сроках начала масштабного строительства магистрали ВСМ Москва-Санкт-Петербург после того, как недавно было подписано концессионное соглашение. По его словам, вчера в правительстве было одно из первых совещаний после подписания концессии. Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства, активно принимают участие регионы, уточняется трассировка, расположение транспортно-пересадочных узлов, потому что это напрямую будет влиять на пассажиропоток, удобство, безопасность. "Эти моменты сейчас все уточняются", - сказал Старовойт. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Росжелдор ранее сообщал, что строительство ВСМ будет вестись в рамках концессионного соглашения, где концендентом выступает Росжелдор, а концессионером – ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер".
https://ria.ru/20240215/magistrali-1927683023.html
https://ria.ru/20240606/nikitin-1951167121.html
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, михаил мишустин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Михаил Мишустин, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Старовойт назвал сроки начала строительства ВСМ Москва — Петербург

Старовойт: работы по строительству ВСМ Москва — Петербург начнутся в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подготовительные работы к строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, концессия по которой была подписана, должны начаться в 2024 году, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Концессионное соглашение о реализации проекта по строительству первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург было подписано 5 июля, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей
15 февраля, 22:08
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"Там по этапам, но строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы уже в этом году", - сказал Старовойт на вопрос о сроках начала масштабного строительства магистрали ВСМ Москва-Санкт-Петербург после того, как недавно было подписано концессионное соглашение.
По его словам, вчера в правительстве было одно из первых совещаний после подписания концессии. Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства, активно принимают участие регионы, уточняется трассировка, расположение транспортно-пересадочных узлов, потому что это напрямую будет влиять на пассажиропоток, удобство, безопасность.
"Эти моменты сейчас все уточняются", - сказал Старовойт.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Росжелдор ранее сообщал, что строительство ВСМ будет вестись в рамках концессионного соглашения, где концендентом выступает Росжелдор, а концессионером – ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер".
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6 июня, 21:25
 
ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургРоман СтаровойтМихаил МишустинФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
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