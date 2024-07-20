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Международный день Луны

Международный день Луны - РИА Новости, 20.07.2024

Международный день Луны

Ежегодно 20 июля в мире отмечается Международный день Луны (International Moon Day). Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН "Международное... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:15

2024-07-20T02:15

2024-07-20T02:15

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Ежегодно 20 июля в мире отмечается Международный день Луны (International Moon Day). Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН "Международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях" 9 декабря 2021 года. Мероприятие приурочено к дате первой высадки человека на Луну в рамках лунной миссии "Аполлон-11" 20 июля 1969 года.Проведение Международного дня Луны было предложено Ассоциацией "Лунная деревня" (Moon Village Association, MVA) и одобрено Комитетом ООН по использованию космического пространства в мирных целях (UN-COPUOS). Международный день Луны был провозглашен в честь достижений всех государств в освоении Луны. Он направлен на повышение осведомленности общественности об устойчивом исследовании и использовании Луны. Впервые он отмечался в 2022 году.В 2023 году в Международный день Луны прошло 46 глобальных мероприятий в 42 странах под девизом "Начало нового лунного путешествия человечества".В 2024 году тема мероприятия – "Освещая тени". Луна – единственный естественный спутник Земли и ближайшее к ней небесное тело.Она движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 километра в секунду по эллиптической орбите против часовой стрелки. Из-за эллиптичности орбиты расстояние от Земли до Луны постоянно меняется. Среднее расстояние составляет 384,4 тысячи километров.Период вращения Луны вокруг своей оси почти в точности совпадает с периодом обращения Луны вокруг Земли относительно звезд, равным 27,3 суток. Поэтому Луна всегда обращена к Земле одним и тем же полушарием. В течение месяца с Земли можно наблюдать смену фаз Луны – периодических изменений освещенности Солнцем части спутника на земном небе. Их смена обусловлена изменением взаимного расположения Солнца, Земли и Луны в процессе орбитального движения последней. В новолуние с Земли наблюдается темный диск Луны (неосвещенное полушарие), в полнолуние к Земле обращено полностью освещенное полушарие Луны. Период, за который Луна проходит полный цикл, называется лунным месяцем. В среднем это 29,5 суток. Луна оказывает большое влияние на саму Землю и жизнь на ней. Гравитация (сила притяжения) Луны притягивает Землю, вызывая предсказуемые подъемы и падения уровня моря, известные как приливы и отливы.Притяжение Луны замедляет вращение Земли – эффект, известный как приливное торможение, он увеличивает длительность земного дня на 2,3 миллисекунды за 100 лет. Энергия, которую теряет Земля, улавливается Луной, увеличивая ее расстояние от Земли, а это означает, что Луна удаляется на 3,8 сантиметра ежегодно.Луна лишена атмосферы и гидросферы, она сохранила на своей поверхности следы процессов, происходивших в Солнечной системе миллиарды лет назад, поэтому изучение ее поверхности позволяет делать выводы об эволюции Солнечной системы. Видимая с Земли невооруженным глазом поверхность Луны уже в IV веке до нашей эры навела ученых Древней Греции на мысль, что там есть горы и равнины. Первая из дошедших до нас научных работ о Луне относится к I веку нашей эры. Новый период в изучении Луны начался в XVII века с изобретением телескопа. В 1610 году Галилео Галилей, наблюдая Луну в телескоп, увидел на ее поверхности горы и "моря". "Морями" он назвал обширные темные области, которые показались ему большими водными бассейнами. С тех пор ведется изучение Луны с помощью оптических инструментов. Составляются все более и более подробные карты Луны. В конце XIX века были получены первые фотографии Луны, и вскоре был выпущен первый ее фотографический атлас.Эпоха изучения Луны космическими средствами началась 2 января 1959 года, когда в СССР был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-1" – первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Несмотря на то, что станция на Луну не попала, "Луна-1" стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости (11 километров в секунду), преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.3 января "Луна-1" "превратилась" в искусственную комету. Тогда впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли, осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра, установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля. Следующая станция "Луна-2" стартовала 12 сентября 1959 года. Уже 14 сентября станция "Луна-2" впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик. Впервые в истории был осуществлен космический полет с Земли на другое небесное тело.4 октября 1959 года была запущена АМС "Луна-3", которая сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Снимки, сделанные на расстоянии 60-70 тысяч километров от лунной поверхности и переданные по радиоканалу на Землю, дали первые представления о большей части этой стороны Луны.Изучение естественного спутника Земли впоследствии было продолжено с помощью советских автоматических станций серии "Зонд" и "Луна". В результате проведенных научных исследований была получена ценная научная информация, в частности она позволила советским ученым составить первую полную карту и первый глобус Луны.Качественно новый этап в изучении природы Луны начался 3 февраля 1966 года, когда советская станция "Луна-9" впервые в истории совершила мягкую посадку на ее поверхность. Станция передала на Землю три круговые панорамы лунной поверхности. Ученые получили информацию о свойствах лунного грунта и космическом излучении на Луне и по всей траектории перелета, что стало ценнейшим материалом для разработчиков пилотируемой лунной программы.3 апреля 1966 года автоматическая станция "Луна-10" вышла на орбиту вокруг Луны и стала ее первым в мире искусственным спутником. Это позволило увидеть обратную сторону Луны. Исследования Луны с орбит искусственных спутников были продолжены советскими станциями "Луна-11", "Луна-12", "Луна-14", "Луна-15". Они дали возможность получить детальные снимки больших площадей видимой и невидимой с Земли сторон Луны, уточнить ее конфигурацию, определить аномалии ее гравитационного поля, изучить метеоритную и радиационную обстановку в окрестностях Луны, а также получить общие сведения селенохимического характера.10 ноября 1970 года была запущена советская автоматическая космическая станция "Луна-17", доставившая на Луну первый в мире самоходный аппарат "Луноход-1". Он прошел расстояние 10 540 метров, обследовал лунную поверхность на площади 80 тысяч квадратных метров, передал 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков. В августе 1976 года стартовала станция "Луна-24", ставшая последним космическим аппаратом, запущенным СССР к Луне. Главным итогом полета стала доставка на Землю образцов лунного грунта массой 170 граммов."Луна-24" стала последней перед долгим перерывом (до 1990 года) в исследованиях естественного спутника Земли космическими державами. Одновременно с СССР программу изучения Луны разрабатывали США. Важную роль в исследованиях Луны сыграла американская Космическая программа "Аполлон" (1962-1972), в рамках которой первые люди высалились на ее поверхность.20 июля состоялась посадка на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами США, запущенного 16 июля с мыса Кеннеди. Третий член экипажа остался в модуле. Командир корабля Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, за ним последовал пилот модуля Эдвин Олдрин. Они провели на поверхности Луны 21 час 36 минут. 24 июля все трое вернулись на Землю. Впоследствии было проведено еще пять пилотируемых полетов кораблей "Аполлон" на Луну, во время которых на ней побывали еще 10 человек. Астронавты доставили на Землю несколько сотен килограммов образцов и провели на Луне ряд исследований: измерения теплового потока, магнитного поля, уровня радиации, интенсивности и состава солнечного ветра (потока частиц, приходящих от Солнца).Последним стал Юджин Сернан, покинувший Луну 14 декабря 1972 года. Помимо программы "Аполлон", американская программа изучения Луны включала множество миссий автоматическими зондами и аппаратами: полеты аппаратов серии Pioneer (1958-1960), программы Ranger (1961-1965), Surveyor (1966-1968), Lunar Orbiter (1966-1967), Lunar Explorer (1966-1967), аппарат Explorer 49 (1973), станция Clementine (1994), зонд Lunar Prospector (1998), зонд Lunar Reconnaissance Orbiter и аппарат Lunar CRater Observation and Sensing Satellite (2009), два аппарата GRAIL (2011), аппарат LAOEE (2013) и др. В феврале 2024 года прилунился первый в истории частный американский лунный лендер Odysseus компании Intuitive Machines. При нештатной ситуации при посадке аппарат сломал одну из опор. В результате модуль сел на поверхности Луны, опрокинувшись на бок под углом 30 градусов от поверхности. Odysseus стал первым с 1972 года американским аппаратом на Луне. В январе 1990 года Япония стала третьей страной после СССР и США, отправившей два спутника с научными приборами в рамках своей лунной программы. В 2003-2006 годах дистанционное зондирование Луны с окололунной орбиты аппаратом SMART 1 проводило Европейское космическое агентство. С начала XXI века программу космических исследований Луны осуществляет Китай. В 2007 году был запущен первый китайский лунный спутник "Чанъэ-1". В марте 2009 года он завершил 16-месячную миссию, составив подробную карту Луны. Затем последовали "Чанъэ-2" (2010), "Чанъэ-3" (2013). 3 января 2019 года впервые в мире была осуществлена мягкая посадка космического комплекса на обратную сторону Луны. Аппарат "Чанъэ-4" сел внутри гигантской кольцевой структуры Южный полюс – Эйткен в кратере Фон Карман. В 2020 году стартовал "Чанъэ-5". 3 мая 2024 года был запущен "Чанъэ-6".Лунная программа Индии началась в октябре 2008 года с запуска первого зонда "Чандраян-1". Он проработал на орбите Луны 312 дней, передав на Землю тысячи фотографий поверхности и данные о химическом составе Луны.В 2019 году стартовал "Чандраян-2".14 июля 2023 года Индия запустила станцию "Чандраян-3", первой в мире успешно посадив космический аппарат в районе южного полюса Луны. 22 февраля 2019 года с космодрома на мысе Канаверал (США) стартовал израильский аппарат "Берешит". Он пролетел 6,5 миллиона километров. В апреле "Берешит" вышел на лунную орбиту, сделав Израиль седьмой страной в мире, которой это удалось. Однако затем он потерпел аварию при посадке на Луну. Успешное прилунение означало бы, что Израиль стал четвертым государством, достигшим поверхности Луны после СССР, США и Китая. Его полет позиционируется как первая в истории частная экспедиция к Луне. 11 августа 2023 года Россия впервые за почти 50 лет запустила отечественную лунную станцию "Луна-25", однако она оказалась неудачной. Лунная программа России рассчитана до 2040 года и включает в себя три этапа: "Вылазка", "Форпост" и "База". В ближайшем будущем к спутнику Земли отправится "Луна-26", которая должна составить карту распределения водяного льда на поверхности Луны. "Луна-27" займется изучением реголита и содержащегося в нем льда, "Луна-28" доставит реголит со льдом на Землю. После 2035 года на Луне должно быть завершено строительство полноценной посещаемой базы. Всего за более чем 60 лет свои аппараты к Луне запускали СССР/Россия, США, страны Европы, Япония, Китай, Индия и Израиль.В целом с начала космической эры было совершено более 77 успешных лунных миссий. Правовые вопросы освоения Луны регулирует Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Он был принят резолюцией Генассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. Подписан 27 января 1967 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне государствами-депозитариями – СССР, США и Великобританией. Договор бессрочный, он открыт для подписания всеми государствами. 10 октября 1967 года вступил в силу. Луна в соответствии с положениями Договора по космосу должна использоваться "исключительно в мирных целях", на ней исключается любая деятельность военного характера. Перечень запрещенных видов деятельности включает размещение ядерного оружия или любых других видов оружия массового уничтожения, создание военных баз, испытание любых видов оружия и проведение военных маневров и др. 5 декабря 1979 года Генассамблея ООН в своей резолюции приняла Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Согласно документу, Луна используется всеми странами-участниками исключительно в мирных целях. На Луне запрещается угроза силой или применение силы, или любые другие враждебные действия или угроза совершения враждебных действий. Страны-участники обязались не выводить на орбиту вокруг Луны объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать и не использовать такое оружие на поверхности Луны или в ее недрах. Запрещено создание на Луне военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров. Соглашение вступило в силу в июле 1984 года. В Международный день Луны проходят панельные дискуссии сообщества, лекции, вебинары, концерты, выставки и показы образовательных фильмов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, луна, оон, международный день луны