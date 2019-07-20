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РИА Новости

Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну

03:07
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© Flickr / NASA Goddard Space Flight Center Вид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны
© Flickr / NASA Goddard Space Flight Center
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американская космическая программа "Аполлон", в рамках которой на поверхности Луны побывали 12 человек, оставила после себя массу фактов, подтверждающих ее историческую реальность, рассказал РИА Новости историк, автор нескольких книг по советской космической программе Павел Шубин.
Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди. Всего США было осуществлено шесть успешных прилунений. Первым ступившим на Луну человеком стал Нил Армстронг из экспедиции "Аполлона-11" (совершил посадку 20 июля 1969 года). Последним – Юджин Сернан, покинувший Луну 14 декабря 1972 года.
В последующем отсутствие новых лунных полетов привело к появлению теории "лунного заговора", последователи которой утверждают, что все доказательства проекта "Аполлон" были сфальсифицированы правительством США. В прошлом году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил, что поставил задачу отрасли проверить, были ли американцы на Луне.
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Космические бюджеты

Как рассказал Шубин, в реализации программы "Аполлон" приняли участие 315 тысяч человек, а общие затраты на американскую лунную программу составили 125 миллиардов долларов США в современных ценах. "На программу работали крупнейшие авиастроительные компании США: "Боинг", "Норт Американ", "Груман", "Дуглас". Более мелких компаний было задействовано несколько тысяч из 47 штатов. Также привлекались компании из других стран. Например, Швеции или Швейцарии", - рассказал эксперт.
Историческим подтверждением выполнявшихся ими работ являются воспоминания этих людей, документация и финансовые счета.
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Переговоры с землей

Приверженцы "лунного заговора" считают, что трансляцию высадки американцев на Луне снимали в павильонах Голливуда. Однако помимо трансляций, которые велись на весь мир в прямом эфире, специалисты из разных стран перехватывали телеметрическую информацию с космических кораблей и слушали закрытые переговоры экипажей. Для связи с космическими кораблями на разных этапах полета США использовали 16 пунктов связи на нескольких континентах, а также флот из пяти судов и восьми самолетов, отметил Шубин.
"В СССР тоже перехватывали телеметрию с кораблей у Луны. По воспоминаниям участников, расшифрованные и переведенные отчеты попадали на стол нашему руководству в тот же день. Также известно, что "радиоперехватом" занимались и немецкие радиоастрономы", - отметил историк.
Среди тех, кто слушал "радиоперехваты", были и советские космонавты, которые тренировались к полету в рамках "лунной гонки". Об этом они неоднократно рассказывали в своих воспоминаниях.
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Лунные селфи

Астронавты фиксировали свои действия на профессиональный среднеформатный шведский фотоаппарат "Хасельбланд". "Если взять разрешение одного снимка за 16 мегапикселей, то пара магазинов цветной пленки, привезенной космическим кораблем "Апполон-11", содержали больше информации, чем все фотографии Луны, переданные американскими автоматическими станциями до этого. Орбитальные снимки, сделанные астронавтами, смогли повторить только в XXI веке с помощью автоматических станций. Снимки с поверхности Луны, сделанные астронавтами, пока остаются лучшими", - подчеркнул Шубин.
Более того, как отметил эксперт, именно фотографии с "Аполлон-17" помогли советским ученным проложить безопасный маршрут для "Лунохода-2", так как более качественных снимков у СССР не было.
Новую жизнь снимки получили в нашем веке. По ним восстанавливают хронометраж миссий и детальный рельеф районов посадки, строят круговые панорамы большой четкости и монтируют видеоролики.
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Свет с луны

Во время пребывания на Луне, как рассказал Шубин, астронавты оставили на ее поверхности блок автоматических приборов для сбора научной информации и уголковые отражатели. Научное оборудование помогло, например, обнаружить "лунотрясения", а отражатели используются и по сей день в научных целях – для определения расстояния до Луны за счет приема обсерваториями отраженного лазерного луча, направленного с Земли. Такой способ позволяет определить расстояние с сантиметровой точностью.
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Лунный грунт

За шесть полетов на Луну американцы привезли на Землю 382 килограммов лунного грунта. Для сравнения, советские станции вернули в одну тысячу раз меньше - 326 граммов. Ученые двух стран обменялись образцами.
При этом советской стороной никогда не ставилось под сомнение, что американские образцы ненастоящие, пояснил эксперт.
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Космическая археология

Участники программы "Аполлон" занимались не только фотосъемкой лунных пейзажей и сбором лунного грунта, но также играли в гольф, выполняли придуманные школьниками эксперименты.
Члены экипажа корабля "Аполлон 12" также стали первыми и единственными в истории "космическими археологами". Их корабль сел рядом с американской межпланетной станцией серии "Сервейер-3", запущенной в 1967 году, – за два года до указанной пилотируемой миссии.
"Астронавтам было поручено демонтировать с нее часть приборов и вернуть на Землю. Сейчас возвращенные с Луны "артефакты" выставлены в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне", - отметил Шубин.
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Популярные комментарии
Американцев не было. Я люблю смотреть РенТВ. Мне нравится читать Попова и Мухина. Ученые всё врут. Правитьельств тоже. Я люблю пить пиво. Я очень умный. Не то что украинцы.
20 июля, 04:37
llj2
121900213
На всех снимках якобы с Луны,не видно ни одной звезды. В момент посадки уже кто-то снимал прилунение модуля. Двигаются в скафандрах слишком резво. Вот-вот только начинают летать на своих кораблях. Ничего не осталось от лунного грунта. Да этих фактов полно. Заврались америкосы.
20 июля, 04:53
РНРоман Неизвестный
3201106
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