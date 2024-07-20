https://ria.ru/20240720/kitay-1960879262.html
Си Цзиньпин призвал найти и спасти людей после обрушения моста в Китае
Си Цзиньпин призвал найти и спасти людей после обрушения моста в Китае - РИА Новости, 20.07.2024
Си Цзиньпин призвал найти и спасти людей после обрушения моста в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей после обрушения автомобильного моста на северо-западе Китая, в ходе... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:09
2024-07-20T09:09
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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей после обрушения автомобильного моста на северо-западе Китая, в ходе которого погибли 11 и пропали более 30 человек, передает Центральное телевидение Китая. В пятницу около 20.40 (15.40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в результате проливных дождей произошло обрушение части автомобильного моста, в результате которого в реку упали транспортные средства. Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что более 30 человек все еще числятся пропавшими без вести провинции Шэньси, 11 человек погибли. "Дело первостепенной важности - приложить все усилия для спасения людей, сделать все возможное, чтобы найти и спасти пропавших без вести людей, свести к минимуму людские потери", - приводит телеканал слова Си Цзиньпина. Глава КНР также призвал все регионы уделять повышенное внимание, усиливать проверки и мониторинг, проводить соответствующие мероприятия и устранять риски в рамках борьбы с наводнениями. В настоящее время ведутся спасательные работы.
https://ria.ru/20240327/most-1936088942.html
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китай, си цзиньпин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин призвал найти и спасти людей после обрушения моста в Китае
В Китае призвали приложить все усилия для спасения людей после обрушения моста
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей после обрушения автомобильного моста на северо-западе Китая, в ходе которого погибли 11 и пропали более 30 человек, передает Центральное телевидение Китая.
В пятницу около 20.40 (15.40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси
в результате проливных дождей произошло обрушение части автомобильного моста, в результате которого в реку упали транспортные средства.
Центральное телевидение Китая ранее сообщало, что более 30 человек все еще числятся пропавшими без вести провинции Шэньси, 11 человек погибли.
«
"Дело первостепенной важности - приложить все усилия для спасения людей, сделать все возможное, чтобы найти и спасти пропавших без вести людей, свести к минимуму людские потери", - приводит телеканал слова Си Цзиньпина.
Глава КНР также призвал все регионы уделять повышенное внимание, усиливать проверки и мониторинг, проводить соответствующие мероприятия и устранять риски в рамках борьбы с наводнениями.
В настоящее время ведутся спасательные работы.