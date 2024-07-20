https://ria.ru/20240720/gitler-1960870953.html

ФСБ раскрыла детали об участии экс-посла в СССР в покушении на Гитлера

ФСБ раскрыла детали об участии экс-посла в СССР в покушении на Гитлера - РИА Новости, 20.07.2024

ФСБ раскрыла детали об участии экс-посла в СССР в покушении на Гитлера

Бывший посол нацистской Германии в СССР Вернер фон Шуленбург считал возможным, пока не поздно, спасти свою страну, уничтожив главаря Третьего рейха Адольфа... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T07:04

2024-07-20T07:04

2024-07-20T07:04

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший посол нацистской Германии в СССР Вернер фон Шуленбург считал возможным, пока не поздно, спасти свою страну, уничтожив главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера, об этом рассказывается в архивных документах Федеральной службы безопасности России. ФСБ рассекретила и предоставила РИА Новости новые материалы, касающиеся обстоятельств покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Среди этих документов – копии показаний экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты, данные им органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны. В этих материалах Гамота обозначен как бывший резидент германской разведки в Иране и ответственный сотрудник VI управления (политическая разведка) Главного управления имперской безопасности Германии. Гамота вспоминал, что впервые лично познакомился с одним из активных участников заговора против Гитлера Вернером фон Шуленбургом в декабре 1943 года, когда того назначили начальником реферата "Иран" министерства иностранных дел Германии, а в январе 1944-го неоднократно посещал дипломата. "Шуленбург однажды в январе 1944 года в разговоре со мной заявил, что, пока еще не поздно, необходимо спасти Германию, и это возможно лишь путем отстранения Гитлера", - вспоминал Гамота. Двадцатого июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Это случилось в его ставке "Вольфсшанце" ("Волчье логово") в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). Покушение стало результатом антигитлеровского заговора "Операция "Валькирия", спланированного прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта. Заговорщики выступали против Гитлера, дилетантски вмешивавшегося в дела военных и ведшего Германию к неизбежному краху. Заговор предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в "Вольфсшанце" во время совещания Гитлера с военными 20 июля 1944-го не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - тот лишь получил травмы. Заговор провалился, большинство его участников были казнены, их родственники - репрессированы. Шуленбург в 1934-1941 годах был послом Германии в Москве. Он выступал за сближение с Советским Союзом и прилагал усилия для предотвращения войны Германии против СССР. Как следует из одного из документов Архива внешней политики РФ, Шуленбург, вручая 22 июня 1941 года наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову ноту о начале вооруженного выступления Германии против Советского Союза, признался, что добивался мирных и дружественных отношений между Москвой и Берлином. В ноябре 1944 года Шуленбурга казнили в числе других участников покушения на Гитлера, его повесили в берлинской тюрьме Плетцензее (сейчас это мемориальный комплекс жертвам германского нацизма). Эксперты проводят параллели между ситуацией в Германии 80-летней давности и нынешним положением дел в Киеве. Владимир Зеленский стал более нетерпеливым, напряженным, испытывает постоянную усталость и приобрел паранойю, опасаясь якобы возможных попыток покушения на него, сообщило на минувшей неделе агентство Рейтер со ссылкой на близкие к нему и европейские источники.

https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

https://ria.ru/20240720/gitler-1960864611.html

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