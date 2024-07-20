https://ria.ru/20240720/gitler-1960866378.html

Гитлера хотели убить бомбой на презентации снаряжения пехоты

Гитлера хотели убить бомбой на презентации снаряжения пехоты - РИА Новости, 20.07.2024

Гитлера хотели убить бомбой на презентации снаряжения пехоты

Главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера хотели убить в конце июня – начале июля 1944 года путем взрыва бомбы на презентации снаряжения германской пехоты,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T04:11

2024-07-20T04:11

2024-07-20T04:11

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера хотели убить в конце июня – начале июля 1944 года путем взрыва бомбы на презентации снаряжения германской пехоты, сообщил в свое время бывший начальник его личной охраны, экс-шеф Имперской службы безопасности Ганс Раттенхубер. ФСБ России рассекретила и предоставила РИА Новости новые архивные материалы, касающиеся обстоятельств покушения на Гитлера совершенного 20 июля 1944 года. Среди этих документов – копии показаний группенфюрера СС Раттенхубера, данные им органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны. Попытки убить Гитлера с помощью бомбы предпринимались и до 20 июля 1944-го, и Раттенхубер рассказал о некоторых из них. В частности, покушение было запланировано "на конец июня, начало июля 1944 года". По словам Раттенхубера, Гитлеру на автостраде перед замком Клессхейм близ Зальцбурга (это была территория Австрии, аннексированной Германией) планировали показать новые танки, а также новую военную форму и "новые снаряжения пехотинцев для атаки". "Заговорщики намеревались вмонтировать в снаряжение пехотинца, снабженное молнией, бомбу, которая должна была взорваться одновременно с открытием молнии. Но и от этого отказались", - сказал Раттенхубер. Также отменилась попытка покушения на Гитлера с помощью бомбы в его резиденции Бергхоф в Баварских Альпах, "так как группа заговорщиков опасалась, как это было выяснено на допросе, что им не удастся уйти из района Оберзальцберга в связи с принятыми там мерами безопасности". Раттенхубера рядом с Гитлером 20 июля 1944-го не оказалось. "Я сам в эти дни находился в лазарете в связи с операцией аппендицита", - признался он. О случившемся Раттенхубер, по его словам, узнал от Петера Хегля - руководителя 1-го отделения личной охраны Гитлера. Это отделение охраняло Гитлера непосредственно в местах его пребывания. Двадцатого июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Это случилось в его ставке "Вольфсшанце" ("Волчье логово") в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). Покушение стало результатом антигитлеровского заговора "Операция "Валькирия", спланированного прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта. Заговорщики выступали против Гитлера, дилетантски вмешивавшегося в дела военных и ведшего Германию к неизбежному краху. Заговор предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в "Вольфсшанце" во время совещания Гитлера с военными 20 июля 1944-го не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - тот лишь получил травмы. Заговор провалился, большинство его участников были казнены, их родственники - репрессированы.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

https://ria.ru/20240506/dokument-1944035569.html

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в мире, германия, россия, ссср, адольф гитлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945)