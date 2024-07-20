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Покушение на Гитлера произошло из-за его небрежности - РИА Новости, 20.07.2024
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03:11 20.07.2024 (обновлено: 03:23 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/gitler-1960864611.html
Покушение на Гитлера произошло из-за его небрежности
Покушение на Гитлера произошло из-за его небрежности - РИА Новости, 20.07.2024
Покушение на Гитлера произошло из-за его небрежности
Покушение на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад стало возможным из-за его запрета обыскивать военных, посещавших ставку фюрера, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T03:11
2024-07-20T03:23
германия
россия
ссср
адольф гитлер
генрих гиммлер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Покушение на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад стало возможным из-за его запрета обыскивать военных, посещавших ставку фюрера, сообщил в свое время бывший начальник его личной охраны, экс-шеф Имперской службы безопасности Ганс Раттенхубер. ФСБ России рассекретила и предоставила РИА Новости новые архивные материалы, касающиеся обстоятельств покушения на Гитлера, совершенного 80 лет назад. Среди этих документов – копии показаний группенфюрера СС Раттенхубера, данные им органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны. "Покушение стало возможным вследствие того, что Гитлером было запрещено наблюдать за офицерами действующей армии и производить обыск их вещей. После этого случая последовал приказ всех офицеров, посещающих ставку, обыскивать и отбирать у них личное оружие, а также производить обыск их личных вещей", - отмечал Раттенхубер. По его словам, исключения составляли рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, рейхсмаршал Герман Геринг, фельдмаршал Вильгельм Кейтель, командующий военно-морским флотом Карл Дениц, командующий сухопутными войсками Гейнц Гудериан, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта Альфред Йодль и ряд других крупных военных. Двадцатого июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Это случилось в его ставке "Вольфсшанце" ("Волчье логово") в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). Покушение стало результатом антигитлеровского заговора, известного как "Операция "Валькирия", спланированного прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта. Заговорщики выступали против Гитлера, дилетантски вмешивавшегося в дела военных и ведшего Германию к неизбежному краху. Заговор предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в "Вольфсшанце" во время совещания Гитлера с военными 20 июля 1944-го не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - тот лишь получил травмы. Заговор провалился, большинство его участников были казнены, их родственники - репрессированы.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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германия, россия, ссср, адольф гитлер, генрих гиммлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), в мире
Германия, Россия, СССР, Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
Покушение на Гитлера произошло из-за его небрежности

Раттенхубер: покушение на Гитлера произошло из-за его запрета обыскивать военных

© AP PhotoАдольф Гитлер
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo
Адольф Гитлер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Покушение на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера 80 лет назад стало возможным из-за его запрета обыскивать военных, посещавших ставку фюрера, сообщил в свое время бывший начальник его личной охраны, экс-шеф Имперской службы безопасности Ганс Раттенхубер.
ФСБ России рассекретила и предоставила РИА Новости новые архивные материалы, касающиеся обстоятельств покушения на Гитлера, совершенного 80 лет назад. Среди этих документов – копии показаний группенфюрера СС Раттенхубера, данные им органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны.
"Покушение стало возможным вследствие того, что Гитлером было запрещено наблюдать за офицерами действующей армии и производить обыск их вещей. После этого случая последовал приказ всех офицеров, посещающих ставку, обыскивать и отбирать у них личное оружие, а также производить обыск их личных вещей", - отмечал Раттенхубер.
По его словам, исключения составляли рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, рейхсмаршал Герман Геринг, фельдмаршал Вильгельм Кейтель, командующий военно-морским флотом Карл Дениц, командующий сухопутными войсками Гейнц Гудериан, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта Альфред Йодль и ряд других крупных военных.
Двадцатого июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Это случилось в его ставке "Вольфсшанце" ("Волчье логово") в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). Покушение стало результатом антигитлеровского заговора, известного как "Операция "Валькирия", спланированного прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта. Заговорщики выступали против Гитлера, дилетантски вмешивавшегося в дела военных и ведшего Германию к неизбежному краху.
Заговор предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в "Вольфсшанце" во время совещания Гитлера с военными 20 июля 1944-го не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - тот лишь получил травмы. Заговор провалился, большинство его участников были казнены, их родственники - репрессированы.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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ГерманияРоссияСССРАдольф ГитлерГенрих ГиммлерФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великая Отечественная война (1941-1945)В мире
 
 
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