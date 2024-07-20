https://ria.ru/20240720/germaniya-1960976280.html

"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США

"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США - РИА Новости, 21.07.2024

"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США

Размещение на территории Германии дальнобойных американских ракет может спровоцировать эскалацию ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-20T22:24

2024-07-20T22:24

2024-07-21T00:00

германия

россия

сша

валентина матвиенко

рс-26

совет федерации рф

скотт риттер

сергей рябков

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Размещение на территории Германии дальнобойных американских ракет может спровоцировать эскалацию ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер.В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты."Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит. Конкретные ответные меры России неизвестны, но Россия остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности РС-26 еще в 2017 году. И есть мнение, что Россия может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.По словам разведчика в отставке, решение о размещении в Германии американских ракет класса "земля — воздух", "земля — земля", крылатых и гиперзвуковых — это безответственная эскалация. Он предупредил, что решение Берлина может привести к очень трагическим событиям."Одна ошибка, один просчет, одно неверное суждение могут привести к тому, что эти ракеты будут в гневе выпущены. И это приведет к возможному обмену ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией", — резюмировал Риттер.Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.

https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html

https://ria.ru/20240719/uran-1960336026.html

германия

россия

сша

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германия, россия, сша, валентина матвиенко, рс-26, совет федерации рф, скотт риттер, сергей рябков