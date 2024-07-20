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"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США - РИА Новости, 21.07.2024
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22:24 20.07.2024 (обновлено: 00:00 21.07.2024)
https://ria.ru/20240720/germaniya-1960976280.html
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США - РИА Новости, 21.07.2024
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США
Размещение на территории Германии дальнобойных американских ракет может спровоцировать эскалацию ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-20T22:24
2024-07-21T00:00
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валентина матвиенко
рс-26
совет федерации рф
скотт риттер
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Размещение на территории Германии дальнобойных американских ракет может спровоцировать эскалацию ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер.В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты."Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит. Конкретные ответные меры России неизвестны, но Россия остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности РС-26 еще в 2017 году. И есть мнение, что Россия может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.По словам разведчика в отставке, решение о размещении в Германии американских ракет класса "земля — воздух", "земля — земля", крылатых и гиперзвуковых — это безответственная эскалация. Он предупредил, что решение Берлина может привести к очень трагическим событиям."Одна ошибка, один просчет, одно неверное суждение могут привести к тому, что эти ракеты будут в гневе выпущены. И это приведет к возможному обмену ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией", — резюмировал Риттер.Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html
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германия, россия, сша, валентина матвиенко, рс-26, совет федерации рф, скотт риттер, сергей рябков
Германия, Россия, США, Валентина Матвиенко, РС-26, Совет Федерации РФ, Скотт Риттер, Сергей Рябков
"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США

Риттер: американские ракеты в ФРГ могут привести к опасной эскалации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Размещение на территории Германии дальнобойных американских ракет может спровоцировать эскалацию ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер.
В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
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"Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит. Конкретные ответные меры России неизвестны, но Россия остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности РС-26 еще в 2017 году. И есть мнение, что Россия может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.
По словам разведчика в отставке, решение о размещении в Германии американских ракет класса "земля — воздух", "земля — земля", крылатых и гиперзвуковых — это безответственная эскалация. Он предупредил, что решение Берлина может привести к очень трагическим событиям.
"Одна ошибка, один просчет, одно неверное суждение могут привести к тому, что эти ракеты будут в гневе выпущены. И это приведет к возможному обмену ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией", — резюмировал Риттер.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
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