"Россия ответит". Решение Германии вызвало возмущение в США
Риттер: американские ракеты в ФРГ могут привести к опасной эскалации
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Размещение на территории Германии дальнобойных американских ракет может спровоцировать эскалацию ситуации, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер.
В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
"Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит. Конкретные ответные меры России неизвестны, но Россия остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности РС-26 еще в 2017 году. И есть мнение, что Россия может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в короткие сроки", — отметил он.
По словам разведчика в отставке, решение о размещении в Германии американских ракет класса "земля — воздух", "земля — земля", крылатых и гиперзвуковых — это безответственная эскалация. Он предупредил, что решение Берлина может привести к очень трагическим событиям.
"Одна ошибка, один просчет, одно неверное суждение могут привести к тому, что эти ракеты будут в гневе выпущены. И это приведет к возможному обмену ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией", — резюмировал Риттер.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.