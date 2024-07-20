https://ria.ru/20240720/biznes-1960874875.html

Власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом

Власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом - РИА Новости, 20.07.2024

Власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом

Власти Шри-Ланки не против, чтобы граждане России приезжали на остров заниматься бизнесом, но они должны соблюдать местные законы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:20

2024-07-20T08:20

2024-07-20T08:20

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Шри-Ланки не против, чтобы граждане России приезжали на остров заниматься бизнесом, но они должны соблюдать местные законы, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза. "Очевидно, что, если вы едете в страну как турист, то вы не должны заниматься в ней бизнесом. То есть цель вашего въезда должна соответствовать заявленной. Более того, на Шри-Ланке нет такого правила, что иностранцы не могут заниматься бизнесом. Есть определенные правила, которым они должны следовать", - сказал Амза. Он добавил, что это касается не только русских или иностранцев, но и граждан самой Шри-Ланки. "Пока вы соблюдаете местные законы – никаких проблем у вас не возникнет. Еще раз подчеркну, что мы не против, чтобы иностранцы вели бизнес на Шри-Ланке. Просто они должны соблюдать законы, вот и все", - заключил дипломат. В апреле местные СМИ Шри-Ланки сообщили, что власти государства будут отслеживать иностранных туристов, в том числе из России и с Украины, которые ведут бизнес, злоупотребляя своими туристическими визами.

https://ria.ru/20240603/ator-1950120195.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953412303.html

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шри-ланка, россия, украина