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Власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом - РИА Новости, 20.07.2024
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08:20 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/biznes-1960874875.html
Власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом
Власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом - РИА Новости, 20.07.2024
Власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом
Власти Шри-Ланки не против, чтобы граждане России приезжали на остров заниматься бизнесом, но они должны соблюдать местные законы, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:20
2024-07-20T08:20
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Шри-Ланки не против, чтобы граждане России приезжали на остров заниматься бизнесом, но они должны соблюдать местные законы, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза. "Очевидно, что, если вы едете в страну как турист, то вы не должны заниматься в ней бизнесом. То есть цель вашего въезда должна соответствовать заявленной. Более того, на Шри-Ланке нет такого правила, что иностранцы не могут заниматься бизнесом. Есть определенные правила, которым они должны следовать", - сказал Амза. Он добавил, что это касается не только русских или иностранцев, но и граждан самой Шри-Ланки. "Пока вы соблюдаете местные законы – никаких проблем у вас не возникнет. Еще раз подчеркну, что мы не против, чтобы иностранцы вели бизнес на Шри-Ланке. Просто они должны соблюдать законы, вот и все", - заключил дипломат. В апреле местные СМИ Шри-Ланки сообщили, что власти государства будут отслеживать иностранных туристов, в том числе из России и с Украины, которые ведут бизнес, злоупотребляя своими туристическими визами.
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шри-ланка, россия, украина
Шри-Ланка, Россия, Украина
Власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом

Поверенный Амза: власти Шри-Ланки не против, чтобы россияне занимались бизнесом

© iStock.com / Adam SmigielskiТук-туки в центре Коломбо, Шри-Ланка
Тук-туки в центре Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© iStock.com / Adam Smigielski
Тук-туки в центре Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Шри-Ланки не против, чтобы граждане России приезжали на остров заниматься бизнесом, но они должны соблюдать местные законы, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.
«
"Очевидно, что, если вы едете в страну как турист, то вы не должны заниматься в ней бизнесом. То есть цель вашего въезда должна соответствовать заявленной. Более того, на Шри-Ланке нет такого правила, что иностранцы не могут заниматься бизнесом. Есть определенные правила, которым они должны следовать", - сказал Амза.
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Он добавил, что это касается не только русских или иностранцев, но и граждан самой Шри-Ланки.
«
"Пока вы соблюдаете местные законы – никаких проблем у вас не возникнет. Еще раз подчеркну, что мы не против, чтобы иностранцы вели бизнес на Шри-Ланке. Просто они должны соблюдать законы, вот и все", - заключил дипломат.
В апреле местные СМИ Шри-Ланки сообщили, что власти государства будут отслеживать иностранных туристов, в том числе из России и с Украины, которые ведут бизнес, злоупотребляя своими туристическими визами.
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