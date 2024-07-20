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Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии и поздравил ее с переизбранием
Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии и поздравил ее с переизбранием - РИА Новости, 20.07.2024
Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии и поздравил ее с переизбранием
Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины на звонке с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заодно поздравив ее с переизбранием, заявили в Белом... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:55
2024-07-20T20:55
2024-07-20T20:55
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины на звонке с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заодно поздравив ее с переизбранием, заявили в Белом доме. “Президент Джо Байден сегодня поговорил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы поздравить ее с переизбранием”, - указано в распространенном сообщении. Согласно представленным деталям разговора, Байден и фон дер Ляйен заверили друг друга в приверженности совместно решать “мировые проблемы” и обсудили поддержку Украины. Ранее в четверг фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть как минимум 361 голос из 720.
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в мире, украина, сша, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, европарламент
В мире, Украина, США, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Еврокомиссия, Европарламент
Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии и поздравил ее с переизбранием
Байден обсудил Украину с фон дер Ляйен и поздравил ее с переизбранием в ЕК