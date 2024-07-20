https://ria.ru/20240720/biden-1960967088.html

Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии и поздравил ее с переизбранием

Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии и поздравил ее с переизбранием - РИА Новости, 20.07.2024

Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии и поздравил ее с переизбранием

Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины на звонке с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заодно поздравив ее с переизбранием, заявили в Белом... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T20:55

2024-07-20T20:55

2024-07-20T20:55

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сша

урсула фон дер ляйен

джо байден

еврокомиссия

европарламент

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины на звонке с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заодно поздравив ее с переизбранием, заявили в Белом доме. “Президент Джо Байден сегодня поговорил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы поздравить ее с переизбранием”, - указано в распространенном сообщении. Согласно представленным деталям разговора, Байден и фон дер Ляйен заверили друг друга в приверженности совместно решать “мировые проблемы” и обсудили поддержку Украины. Ранее в четверг фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть как минимум 361 голос из 720.

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в мире, украина, сша, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, европарламент